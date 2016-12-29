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Camı kırdı, tüfek çaldı



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Kars'ta kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler bir av bayisinin camını kırarak tüfek çaldı.

Edinilen bilgilere göre; Küçük Kazımbey Caddesi üzerinde bulunan Cengiz Koca ve oğullarına ait Damla Av Bayisine gece 04.30 sularında gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, işyerinin kepenginin kilidini ve vitrin camını levye ile kırdı.

Vitrinde bulunan 1 adet şarjörlü yarı otomatik av tüfeğini alan kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Hırsızlık olayı işyerinin camının kırık olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Olay yerine gelen polis ve Olay Yeri İnceleme ekibi işyerinde inceleme yaparak delil aradı. Polis iş yerini camını kırarak tüfek çalan kişi veya kişilerin peşine düştü.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(IÇ-Y)



29.12.2016 16:12:26 TSI

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