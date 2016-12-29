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El sanatları ve giyim sergisi gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da "Eğitime Erişimin İyileştirilmesi ve Yerel STK'ların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında Suriyeli kadınlara yönelik mesleki eğitim kursuna katılan kadınların ürettikleri el emeği ürünlerin sergilendiği giyim ve el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

Gökkuşağı Derneği ile Concern World Wide işbirliğinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin desteklediği, "Eğitime Erişimin İyileştirilmesi ve Yerel STK'ların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında Suriyeli kadınlara yönelik Mesleki Eğitim Kursuna katılan kadınların ürettikleri el emeği ürünler düzenlenen sergide sergilendi.

Sergiye Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Halk Eğitim Müdürü Aziz Özbilgiç, Zeynep Turgut Ortaokulu Müdürü Mehmet Ateş ve Suriye Yenilik Eğitim Kültür Derneği Başkanı Amr en-Nemr, davetliler ve kursta eğitim gören Suriyeli kadınlar ile eğitmenler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Gökkuşağı Derneği Sezai Yılmaz, "Kursta eğitim boyunca fedakarlık ve özveri ile çalışan başta eğitmenlerimiz olmak üzere projenin asıl mimarı olan Suriyeli Kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje ile Suriyeli kadınların aile içindeki pozisyonlarını güçlendirmeyi, bir meslek edinerek ailelerinin istişaresine katkıda bulunmalarını ve sosyal uyumlarını güçlendirmeyi amaçladık. Bu amaçlarla kurduğumuz ve bugün açılışını yaptığımız sergide üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelir yine bu merkezde eğitim gören Suriyeli Kadınlara eşit bir biçimde dağıtılacaktır. Yıllardır eğitim alanında şehrimize mütevazi bir katkı sağlamaya çalışan bir dernek olarak Suriyelilerin Sosyal Uyumunu sağlamaya dönük eğitim çalışmalarını önemsiyoruz. Bu alanda ki ihtiyaçları karşılamaya yönelik farklı projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(CK-BRN-Y)



29.12.2016 16:06:30 TSI

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