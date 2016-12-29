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Gribe dikkat



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Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr.Refik Budak, mevsimsel grip hakkında uyarılarda bulunarak, "Grip, hafif seyredebileceği gibi bazen hayati tehlike oluşturabilir" dedi.

Balıkesir Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr.Refik Budak yaptığı açıklamada mevsimsel grip hastalığının genellikle bahar ve kış aylarında görülen, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğunu hatırlatarak "Bu hastalık hafif seyredebileceği gibi bazen hayati tehlike oluşturabilir. Grip virüsü ile karşılaşıldıktan sonra 1-3 gün içerisinde ortaya çıkan belirtileri; Ateş, Titreme, Kuru öksürük, Boğaz ağrısı, Burun akıntısı ve tıkanıklığı, Baş ağrısı, Vücut ağrıları, Titreme, İshal ve nadiren kusma şeklinde görülür. Genellikle şikâyetler 7 gün sürer, ilk 2-3 gün içerisinde şiddetlenir ve sonrasında düzelme başlar, ancak iyileşme süresi 1- 2 haftaya kadar da uzayabilir. Grip hastalığı soğuk algınlığı ile karıştırılmamalıdır, soğuk algınlığı çok daha hafif seyirli bir hastalıktır. Belirtileri gripten farklı olup; burun akıntısı, boğaz ağrısı ve halsizlik ile seyreden üst solunum yolu enfeksiyonudur. Grip Hastalığı; hasta kişilerin, öksürük veya aksırık sonucu etrafa saçtığı damlacıkların solunması veya bu damlacıkların bulaştığı yüzeylere temas edildikten sonra ellerin ağız, burun veya göze sürülmesi ile bulaşır" dedi.



Hekim tavsiyesi dışında ilaç kullanılmamalıdır

Gribin tedavisi hakkında da bilgiler veren Balıkesir Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr.Refik Budak " Grip hastalığının tedavisinde genellikle belirtilerine yönelik, hastanın konforunu sağlayıcı tedavi verilmektedir. Hekim tavsiyesi dışında ilaç kullanılmamalıdır. Antibiyotikler gribi tedavi etmezler. 65 yaş ve üzeri bireyler, kronik hastalığı olanlar, hamile olanlar, bakım ve huzurevi sakinleri gibi risk grubunda yer alan kişilerde hastalık diğer kişilere göre daha ağır seyredebilmektedir. Bu kişilerde zatürre, bronşit ve kulak enfeksiyonları gibi ikincil bakteriyel enfeksiyonlar meydana gelebilir. Risk grubundaki kişiler mutlaka hekime başvurmalıdır. Gribe yakalanan kişiler hekim önerisi dışında ilaç kullanmamalıdır. Grip hastalığından korunmada, el yıkama ve kişisel hijyen en önemli yöntemlerdir. Hapşırma ve öksürme sırasında tek kullanımlık kâğıt mendil kullanılmalıdır. Hasta olanların kalabalık ortamlarda bulunmamaları, evden çıkmamaları ve evde istirahat etmeleri hastalık bulaşmasının önüne geçmek için önemlidir. Hasta kişilerin bol sıvı tüketmeye özen göstermesi, beslenmesine dikkat etmesi, özellikle taze sebze ve meyveleri tüketmesi önerilir. Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır. Ağız, burun ve gözlere kirli eller ile temas edilmemelidir" şeklinde konuştu.



Aşılama, gripten korunma yollarından birisidir

Hamilelerde gribin ağır seyredebileceği ve ölümcül olabileceğini ifade eden Budak " Hastalık şüphesi olan kişiler hekime başvurmalıdır. Hekimin önermesi durumunda antiviral ilaç kullanmasında sakınca yoktur. Emziren annelerin hekime başvurmalı hekimlerin önerisi doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. İlaç alması annenin emzirmesine engel değildir. Aşılama, gripten korunma yollarından birisidir. Özellikle risk grubunda bulunanlar grip aşılarını grip mevsimi boyunca yaptırabilirler. Grip aşısı, 65 yaş üzerindeki kişilere ve risk gruplarına önerilmektedir, risk grubunda yer alan kişiler hekime başvurarak reçete ile eczaneden grip aşılarını alabilirler. Tüm Balıkesirli hemşerilerimize hastalıktan uzak, sağlıklı ve mutlu seneler dileriz" dedi.

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29.12.2016 16:12:57 TSI

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