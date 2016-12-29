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AK Parti Alaca Danışma Meclisi yapıldı



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - AK Parti Alaca İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylan, Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Ümit Tokgöz ve parti yöneticileri katıldı. Anayasa görüşmelerinin ele alındığı toplantıda, referandum sürecinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Son günlerde devletin yedi düvelle mücadelede ettiğini dile getiren Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz, 15 Temmuz'dan sonra tüm dünyanın Türkiye'nin üzerine geldiğini söyledi.

Kritik bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Eyvaz, düşmanlara karşı daha iyi mücadele edebilmek ve devletin dimdik ayakta kalabilmesi için bir anayasa değişikliği gerçekleştiğini, milletvekillerinin de bu konuda çok ciddi bir mücadele verdiğini kaydetti.

İstikrara dikkat çeken AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu da, Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyenlerin bulunduğunu vurgulayarak, ülkeyi istikrarsızlaştırarak geçmişte olduğu gibi 'Ne olacak memleketin hali, Ne olacak milletin hali' diye insanları tedirgin etmek isteyenlerin varlığına dikkat çekti.

15 Temmuz darbe girişiminin de bunun için yapıldığını ifade eden milletvekili Uslu, "Aramızda yanlışa tenezzül eden, fırsat veren, destek olan varsa onları uyarmak bizim boynumuzun borcudur. Hem Alaca'daki, hem Çorum'daki güzel gelişmeyi, devletimizin güzel hizmetlerinin devam etmesini istiyorsak Türkiye'yi savaş ortamından, kavga ortamından. Darbe ortamından uzak tutup istikrarlı hale getirmemiz lazım" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın halka hesap vermekten korkmadığı için takdir edilmesi gerekir"

Anayasa referandumu hakkında da açıklamalarda bulunan milletvekili Uslu, "Cumhurbaşkanının yetkileri de belli. Vatan hainliği suçlaması hariç Cumhurbaşkanı her türlü ithamdan, suçlamadan, hukuktan muaftır. Cumhurbaşkanımız ne diyor, bunu değiştirin diyor. Ben halk adına seçilen birisiysem halkın önünde hesap vermek, yargıya gidip hesap vermek istiyorum. Oysa şimdi Cumhurbaşkanlığı makamının bir sorumluluğu yok. Darbe yapıyorlar, anayasa kitapçığı fırlatıyorlar. Kriz üzerine kriz yaşatıyorsunuz bu ülkeye hiç kimseye hesap soramıyorsunuz. Oysa Cumhurbaşkanımız diyor ki ben yanlış yaparsam hesap vereyim diyor. Böyle diyen bir Cumhurbaşkanının halka hesap vermekten korkmadığı için takdir edilmesi gerekir. Yargıya hesap vereceğim diyen bir insandan korkmamak gerekir. Hukuk dışına çıkmayacağım diyorsa o zaman yapmamız gereken şey Cumhurbaşkanımıza destek olmaktır. 15 Temmuz'da cumhurbaşkanımıza neler teklif edildi herkes biliyor. Ne yaptı bütün herşeyi bir kenara bırakarak ben milletimin yanındayım dedi. Darbe gecesi uçağının indirilecek olmasına, havada patlatılacak olmasına rağmen İstanbul'a gitti. Çünkü halkına güveniyordu. Bu güveni boşa çıkartmamamız lazım ikincisi hesap verebilir olması gerekiyor üçüncüsü de istikrar herşeyden önemli" diye konuştu.

İstikrarın Türkiye'nin istikbaliyle yakından ilgili olduğunu belirten Uslu, "Hem Türkiye'nin ikbali, bekası için hem de istikrar için referandumda hep birlikte belirleyeceğiz. Aramızdaki ayrılık gayrılık derin dondurucuya konulmuş olacak. Bu hizmetlerin devamını istiyorsak, Türkiye terörle uğraşmasın, imkanlarını terörle mücadelede harcamasın millete hizmet olarak harcasın diyorsak o zaman bizim tercihimizi istikrardan yana yapmamız lazım. 100 yılda bir lider gelmiştir. Adam gibi adamdır. Hizmetlerin, imkanların, fırsatların başka amaçlar dışında kullanılması yerine halkın hizmetine sunulması için katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede kaos çıkarmak isteyenler başarılı olamayacak"

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, bu ülkede kaos çıkarmak isteyen hiçbir zaman başarılı olamayacağını söyledi.

Kritik bir süreçten geçildiğini dile getiren milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin belli olduğunu, Fırat'ın batısında hiçbir oluşuma izin verilmeyeceğini dile getirerek, Fırat Kalkanı ile buradaki bataklığın kurutulduğunu ifade etti.

Konuşmasında Birleşmiş Milletlerin tavrını da eleştiren Ceylan, "Birleşmiş Milletler şuan sessiz. DAEŞ'le mücadele etmek için ittifak kuranlar şuan sessiz. Türkiye'yi yalnız bıraktılar. Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. İş başa düşünce tüm gücümüzle gereğini yaparız bugün nasıl 15 Temmuz ruhuyla tüm renkleriyle binlerce insan teröre lanet yürüyüşü yaptıysak bu vatan için her yerde biz tek başımıza mücadele ederiz. Bu ülkede hiç kimse kaos çıkartmaya çalışanlar başarılı olamayacak. Hiç kimse bu ülkede kaos çıkarmaya kalkmasın. Bir karış toprağımızı kimse alamayacak. Bayrağımızı indiremeyecekler. Bu ülkenin minarelerinde okunan ezanı susturamayacaklar. Bunu herkes böyle bilsin. Şuanda birlik ve beraberlik zamanı" şeklinde konuştu.

Önümüze referandum süreci olduğunu hatırlatan Ceylan, "Anayasa çalışmaları meclise geçtikten sonra referanduma gidecek. Referandumda Türkiye'nin ufku açılacak. Ayağındaki prangalardan kurtulacak. Sırtındaki prangalardan kurtulacak. Hedefimiz 2023 ise dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek istiyorsak bu sistem şart. Rejim değişikliğinden sözediliyor, rejim değişikliği yok. Sadece yürütmenin sistemi değişiyor. Hükümetin işleyiş sistemi değişiyor. Millet ne dediyse onu yaptık. 21 maddelik anayasa teklifini de milletin önüne getireceğiz. Milletimiz ne karar verirse onunda başımızın üstünde yeri var. Kimse kalkıp bize demokrasi dersi vermeye kalkmasın. Demokrasi dersi verenleri görüyoruz. Millete gitmekten korkuyor, milletten kaçıyorlar" dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ ise birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Amacımız birlik ruhunu başarıyla temsil etmek, ülkemize ilk günkü gibi aynı şevkle hizmet etmek. Bu muhabbeti asla kimse bozamaz, birliğimize zarar veremez. Türkiye artık, karanlık tezgahlar, tuzaklar kurularak teslim alınacak bir ülke değildir. Türkiye artık şer odaklarının bölebilecekleri, ayrıştırabilecekleri bir ülke de değil. Bir ve beraber oldukça, Türkiye için kalbimiz heyecanla çarptıkça, bizim hızımızı hiç kimse kesemez. Zira biz, kendimiz için değil, ülkemiz, milletimiz için bu yollara çıktık. Ülkemiz sizlerle, bu kadroyla bugünlere geldi ve bu kadroyla 2023'e taşınacak, 2053 kutlu yürüyüşüne kararlılıkla devam edecek. Önümüzde bir referandum var. Bu referandumdan da alnımızın akıyla çıkmak için meydanlara ineceğiz. Teklifin kabul edilmesinin ardından sıra halka anlatılmasına gelecek. Ondan sonra hepimiz meydanlardayız. İnşallah vatandaşlarımıza, milletimize ne yapmak istediğimizi, neyi murat ettiğimizi en iyi şekilde anlatacağız" ifadelerini kullandı.

(MMY-BÖ)



29.12.2016 16:13:43 TSI

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