30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GTO yılın son meclisini yaptı

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:13
GTO yılın son meclisini yaptı
GTO yılın son meclisini yaptı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Beyhan Hıdıroğlu, yeni görevlerini ortak akıl, birlik ve beraberlik içerisinde icra edeceklerini belirterek, "Bu süreçte meclis üyelerimiz ve meslek komite üyelerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimizin desteği bizim için çok önemlidir. Çünkü asıl hedef Gaziantep'tir, Türkiye'dir" dedi.
GTO aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Settar Konukoğlu'nun başkanlığında yapıldı. Yeni yönetim kuruluna başarı dileklerinde bulunan Konukoğlu, ülkenin içinden geçtiği bu zor dönemi Türk milletinin birlik ve beraberliği ile atlatılacağını söyledi. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu, yılın son, yeni yönetim kurulunun ise ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 40 gün içerisinde seçim yaparak Oda da yönetim kurulunun belirlenmesini sağlayan ve bu süreci hassasiyetle yöneten Geçici Yönetim Kuruluna teşekkür etti.
Hıdıroğlu, "Bu seçim sürecinde Odamızın birlik ve beraberliği için fedakarlık eden tüm arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben ve yönetim kurulu üyelerim tutarlı, adil, etkin, şeffaf ve her zaman hesap verebilir bir yönetim oluşturmak için buradayız. Benim şeffaflığımdan, adaletimden ve tarafsızlığımdan şüphe duyarsanız ve bunu bana söylemezseniz vebalim üzerinizde olacaktır. Ortak akla, birlik beraberliğe ve sizlere, sizlerin katılımcı üyeler olmanıza ihtiyacımız var. Çünkü başarmamız için, Gaziantep ve Türkiye'nin geleceği bu birlikteliğe ihtiyacımız. Zamanımız çok kıymetli. Bu göreve layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.
GTO Genel Sekreteri Halil Göçer'in istifasına da değinen Hıdıroğlu, "Uzun yıllardır Gaziantep Ticaret Odasına emek veren Göçer'in kararına saygı duyuyorum. 34 yıl boyunca Odamıza verdiği emek ve çabalar için çok çok teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Geçici yönetime teşekkür edildi
GTO Başkanı Hıdıroğlu, GTO Meclis Başkanı ve Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Settar Konukoğlu, yönetim kurulu üyeleri Taner Özdurak, Kürşat Göncü, Enver Koçak ve Ahmet Eviz'e Oda'ya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.
Oda faaliyetlerini Taner Özdurak anlattı
GTO Meclis Üyesi Taner Özdurak, meclis üyelerine Oda'nın Aralık ayı faaliyetlerini anlattı. Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Özdurak, eksilen meclis asil ve yedek üyeleri için 4 meslek grubunda mevcut seçilmiş komite üyeleri arasında 19 Aralık'ta seçime gidildiğini ifade etti. 23 Aralık Cuma günü de meclisin demokratik bir seçim gerçekleştirerek yeni yönetim kurulunu belirlediğini dile getiren Özdurak, yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.
"Zor bir döneme tanıklık ediyoruz"
GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu da ülke tarihinde oldukça önemli ve zor bir döneme tanıklık ettiklerini belirterek, "Ülkemizi zor durumda bırakmak isteyen hain teröristler bilmelidir ki Türk milleti her zaman birlik ve beraberlik içerisinde tüm zorluklara göğüs germeyi başarmış bir millettir" ifadelerini kullandı.
Terör saldırılarında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Konukoğlu, "Alçak saldırıların son bulmasını umut ediyorum" diye konuştu.
Odanın seçim sürecinde kendisiyle birlikte görev alan yönetim kuruluna teşekkür eden Konukoğlu, yeni yönetime de görevinde başarı diledi.
(KU-BRN-Y)

29.12.2016 16:17:17 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te hastanede yangın çıktı
YEREL

GAZİANTEP'TE HASTANEDE YANGIN ÇIKTI
Gaziantep'te &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; uygulaması
YEREL

GAZİANTEP'TE "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI
Gaziantep'teki terör operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Prof. Dr. Kıymık son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

PROF. DR. KIYMIK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Siyer-i Nebi yarışmasında başarı gösterenler umreyle ödüllendirilecek
YEREL

SİYER-İ NEBİ YARIŞMASINDA BAŞARI GÖSTERENLER UMREYLE ÖDÜLLENDİRİLECEK
Sınıra askeri sevkiyat
YEREL

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

GÜGEMER unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına sahip çıkıyor
YEREL

GÜGEMER UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ EL SANATLARINA SAHİP ÇIKIYOR
Gaziantep'te &quot;yan bakma&quot; kavgası: 3 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE "YAN BAKMA" KAVGASI: 3 YARALI

Prof. Dr. Yılmaz:
YEREL

PROF. DR. YILMAZ:
Gaziantep'ten Halep'e 3 tır insani yardım malzemesi
YEREL

GAZİANTEP'TEN HALEP'E 3 TIR İNSANİ YARDIM MALZEMESİ
&quot;Suriye'nin kayıp kadınları&quot; sergisi
YEREL

"SURİYE'NİN KAYIP KADINLARI" SERGİSİ
Şahinbey'den öğrencilere Umre müjdesi
YEREL

ŞAHİNBEY'DEN ÖĞRENCİLERE UMRE MÜJDESİ
MEB Gaziantepli kız çocuklarına da el uzatacak
YEREL

MEB GAZİANTEPLİ KIZ ÇOCUKLARINA DA EL UZATACAK

Gaziantepspor'un kamp programı belli oldu
YEREL

GAZİANTEPSPOR'UN KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU
GAGİAD'dan öğrencilere kütüphane
YEREL

GAGİAD'DAN ÖĞRENCİLERE KÜTÜPHANE
İrfan Meclisi Sohbetlerinde &quot;Toplumu kenetleyen güçlü bağlar&quot; anlatıldı
YEREL

İRFAN MECLİSİ SOHBETLERİNDE "TOPLUMU KENETLEYEN GÜÇLÜ BAĞLAR" ANLATILDI
Şehitkamil'de sporla dolu bir yıl daha geçti
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE SPORLA DOLU BİR YIL DAHA GEÇTİ
İhracatçılardan milli seferberlik çağrısına destek
YEREL

İHRACATÇILARDAN MİLLİ SEFERBERLİK ÇAĞRISINA DESTEK

GTB'DE yılın son meclis toplantısı yapıldı
YEREL

GTB'DE YILIN SON MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Kosan Vakfı Başkanı Seyyid Şeyh Uçar'dan Mekke'nin Fethine davet
YEREL

KOSAN VAKFI BAŞKANI SEYYİD ŞEYH UÇAR'DAN MEKKE'NİN FETHİNE DAVET
MÜSİAD'dan SGK İl Müdürü Uzun'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL

MÜSİAD'DAN SGK İL MÜDÜRÜ UZUN'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Fadıloğlu'ndan yeni yıl mesajı
YEREL

FADILOĞLU'NDAN YENİ YIL MESAJI
Milli seferberliğe GAİB Başkanlar Kurulundan tam destek
YEREL

MİLLİ SEFERBERLİĞE GAİB BAŞKANLAR KURULUNDAN TAM DESTEK
Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele edilecek
YEREL

GAZİANTEP'TE KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE EDİLECEK