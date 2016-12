YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GTO yılın son meclisini yaptı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Beyhan Hıdıroğlu, yeni görevlerini ortak akıl, birlik ve beraberlik içerisinde icra edeceklerini belirterek, "Bu süreçte meclis üyelerimiz ve meslek komite üyelerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimizin desteği bizim için çok önemlidir. Çünkü asıl hedef Gaziantep'tir, Türkiye'dir" dedi.

GTO aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Settar Konukoğlu'nun başkanlığında yapıldı. Yeni yönetim kuruluna başarı dileklerinde bulunan Konukoğlu, ülkenin içinden geçtiği bu zor dönemi Türk milletinin birlik ve beraberliği ile atlatılacağını söyledi. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu, yılın son, yeni yönetim kurulunun ise ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 40 gün içerisinde seçim yaparak Oda da yönetim kurulunun belirlenmesini sağlayan ve bu süreci hassasiyetle yöneten Geçici Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

Hıdıroğlu, "Bu seçim sürecinde Odamızın birlik ve beraberliği için fedakarlık eden tüm arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben ve yönetim kurulu üyelerim tutarlı, adil, etkin, şeffaf ve her zaman hesap verebilir bir yönetim oluşturmak için buradayız. Benim şeffaflığımdan, adaletimden ve tarafsızlığımdan şüphe duyarsanız ve bunu bana söylemezseniz vebalim üzerinizde olacaktır. Ortak akla, birlik beraberliğe ve sizlere, sizlerin katılımcı üyeler olmanıza ihtiyacımız var. Çünkü başarmamız için, Gaziantep ve Türkiye'nin geleceği bu birlikteliğe ihtiyacımız. Zamanımız çok kıymetli. Bu göreve layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

GTO Genel Sekreteri Halil Göçer'in istifasına da değinen Hıdıroğlu, "Uzun yıllardır Gaziantep Ticaret Odasına emek veren Göçer'in kararına saygı duyuyorum. 34 yıl boyunca Odamıza verdiği emek ve çabalar için çok çok teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Geçici yönetime teşekkür edildi

GTO Başkanı Hıdıroğlu, GTO Meclis Başkanı ve Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Settar Konukoğlu, yönetim kurulu üyeleri Taner Özdurak, Kürşat Göncü, Enver Koçak ve Ahmet Eviz'e Oda'ya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Oda faaliyetlerini Taner Özdurak anlattı

GTO Meclis Üyesi Taner Özdurak, meclis üyelerine Oda'nın Aralık ayı faaliyetlerini anlattı. Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Özdurak, eksilen meclis asil ve yedek üyeleri için 4 meslek grubunda mevcut seçilmiş komite üyeleri arasında 19 Aralık'ta seçime gidildiğini ifade etti. 23 Aralık Cuma günü de meclisin demokratik bir seçim gerçekleştirerek yeni yönetim kurulunu belirlediğini dile getiren Özdurak, yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

"Zor bir döneme tanıklık ediyoruz"

GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu da ülke tarihinde oldukça önemli ve zor bir döneme tanıklık ettiklerini belirterek, "Ülkemizi zor durumda bırakmak isteyen hain teröristler bilmelidir ki Türk milleti her zaman birlik ve beraberlik içerisinde tüm zorluklara göğüs germeyi başarmış bir millettir" ifadelerini kullandı.

Terör saldırılarında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Konukoğlu, "Alçak saldırıların son bulmasını umut ediyorum" diye konuştu.

Odanın seçim sürecinde kendisiyle birlikte görev alan yönetim kuruluna teşekkür eden Konukoğlu, yeni yönetime de görevinde başarı diledi.

