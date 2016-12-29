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İzmir'in o turistik ilçesine de kar yağdı

- Çeşme'de yağan kar vatandaşları heyecanlandırdı



(Fotoğraflı)



İsa Atagöz

İZMİR (İHA) - İzmir'in en önemli turistik ilçesi Çeşme'de de, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta noktaya yağan kar vatandaşları heyacanlandırmaya yetti.

Çetin kış şartları bütün Türkiye'yi etkisi altına alırken, turistik kent Çeşme'de de 20 kilometre uzaklıktaki Uzunkuyu bölgesine kar yağdı. Hafif kar yağışı, az da olsa arazileri beyaza bürürken, bu durum vatandaşları heyecanlandırdı. Yağışı görünce yol kıyılarına araçlarını park eden Çeşmeliler, ince kar tabakası üzerinde yürüyüş yapıp kar topu oynadı. Kar keyfi sürmek için 20 kilometre yol giden vatandaşlar, kardan adam yapmaya çalıştı; ama başarılı olamadı. Vatandaşların kardan adam uğraşı ise herkesi güldürdü.

(İA-HG-Y)



29.12.2016 16:13:30 TSI

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