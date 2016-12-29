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Heredot Cevdet ''Tarihin Satır Araları''adlı söyleşiye katılacak



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Heredot Cevdet ismiyle tanınan oyuncu Hasan Kaçan''Tarihin Satır Araları''adlı söyleşiye katılmak için Malatya'ya gelecek.

Heredot Cevdet karakteri ile herkesin sevgisini kazanan ünlü oyuncu Hasan Kaçan, 4 Ocak Çarşamba günü saat:18.00 da Battalgazi Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda gençlerle bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Organize Edilen ''Tarihin Satır Araları'' adlı söyleyişi Malatya'da yapılacak. Afişleri piyasaya çıkan söyleşiye Heredot Cevdet karakteri ile herkesin sevgisini kazanan ünlü oyuncu Hasan Kaçan katılacak.

Hasan Kaçan'ın katılacağı söyleşide tarihimizde iz bırakmış olaylar ve bilinmeyen gerçeklerin konuşulacağı bildirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak, etkinliğe tüm Malatyalıları davet etti.

(MT-BRN-Y)



29.12.2016 16:21:01 TSI

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