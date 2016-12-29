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Subaşı'ndan karla mücadele teşekkürü



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Yol-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Vedat Subaşı, karla mücadele çalışmasında görev yapan personel ve yetkililere teşekkür etti.

Yazılı bir açıklama yapan Vedat Subaşı, İl Özel İdaresi çalışanlarını beyaz esaretin savaşçısı olarak tanımladı. Çalışanların mesai mefhumu gözetmeden halka hizmet ettiğini belirten Vedat Subaşı, "Beyaz esaretin mücadeleci savaşçıları İl Özel İdaresi çalışan emekçileri, mesai saatlerini gözetmeksizin halka hizmet Hakka hizmettir anlayışı ile kar mücadelesi çalışmalarına 7/24 devam etmektedir. Kış ayının bölgemize yıllar itibarıyla bu yıl erken gelmesi, bu yılı çetin bir şekilde geçireceğimiz aşikardır" dedi.

İl genelindeki 368 köyde karla mücadele yapıldığını dile getiren Vedat Subaşı, 359 köy yolunun ulaşıma açıldığını söyledi. Kapalı olan 9 köy yolunun da ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Subaşı, "Bu süreç zarfında karla mücadele eden 130 emekçi personel 50 adet iş makinesi, 15 pick-up, 3 tır olmak üzere toplam 68 araçla 12 bin kilometre yolu ulaşıma açık tutmuştur. Bu çalışmalar neticesinde beyaz esaretin idaremize olan maliyeti akaryakıt, yedek parça, lastik ve fazla mesai gideri olarak 1 milyon 500 bin TL harcama yapılmıştır. Bu çalışmalar sürecinde her zaman ve özellikle kar mücadelesinde moral, motivasyon ve desteklerini biz çalışan İl Özel İdaresi işçi ve çalışanlarından esirgemeyen Sayın Valimiz Seddar Yavuz'a şükran ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Yine bu konuda İl Özel İdaresi çalışanlarını gerçek manada takım ruhu anlayışı ile çalıştıran, hak ve hukukunu gözetleyen Genel Sekreterimiz Sayın Şeyhmus Yentür'e de teşekkürü borç biliriz. Genel anlamda köy içlerindeki çalışmalarda emekçi arkadaşlarımıza yardımcı olan köy muhtarlarımıza ve Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme'ye de teşekkür ederiz" diye konuştu.

(NA-MSA-Y)



29.12.2016 16:21:50 TSI

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