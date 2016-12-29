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Başkan Kurt amatör kulüpler için arsa talep etti

- Amatör spor kulüpleri için düzenlenen yemekte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt;

- "Bize arsayı versinler amatör kulüpler için spor tesisi yapalım"

- "Arsa verilmemesi durumunda Hasan Doğan Tesisleri'ni bozup gerçek saha ölçüleriyle yeniden dizayn edeceğiz"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, amatör spor kulüpleri için tesisleri yapmak istediklerini, ancak yer tahsis edilmediğini kaydederek, "Arsa verilmemesi durumunda Hasan Doğan Tesisleri'ni bozup gerçek saha ölçüleriyle yeniden dizayn edeceğiz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek vermeye devam ediyor. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve spor kulüplerinin isteği doğrultusunda Odunpazarı Bölgesi'ndeki spor kulüplerine her sene yaptığı malzeme yardımı yerine talepler doğrultusunda nakdi yardım yapan Odunpazarı Belediyesi, amatör spor kulüpleri için yemek düzenledi. Odunpazarı Belediyesi yemekhanesinde gerçekleştirilen yemeğe Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'un yanı sıra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam ile amatör spor kulüplerinin başkanları katıldı. Yemekte konuşan Başkan Kurt, amatör spor kulüplerine yardım etmeye devam edeceklerini kaydederek, "Elbette buradan profesyonel sporcular çıkacak, milli takımlara sporcular gidecek. Ekmek parasını kazanacak gençler yetiştireceğiz. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak sporun her branşına katkı sunmaya çalışıyoruz. Kimisi futbolu, kimisi basketbolu kimisi de atletizmi seviyor, ama mutlaka herkesin amatör olarak bir spor dalını yapması gerekiyor. Sağlıklı bir toplumun sağlıklı insanlardan oluşacağını en iyi amatör spor yöneticileri bilir. Çünkü, gerçekten kahramanca mücadele eden, uğraşan insanlar. Herhalde dünyanın hiçbir yerinde sizin gibisi yoktur. Etinizle, tırnağınızla, emeğinizle, paranızla çoluğunuzun çocuğunuzun rızkından keserek mahallenin sporcularına destek olmaya çalışıyorsunuz. Sizlere aslında madalya vermek lazım. Amatör kulüpler daha rahat edebilir, daha olumlu şartlarda eğitim verebilir. Eskişehir'e zarar vermeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu konuda gerçekten desteğinizi de istiyorum. Biz spor tesisi yapmak için uğraşıyoruz. Bize yaptırmıyorsun, kendin de yapmıyorsun. Sonra amatör spor

kulüpleri standartlara uygun saha yok diye feryat ediyor. Ama uygun alan bulursak 2017'de biz bunu yapacağız. Bu anlamda bize kimse yardımcı olmazsa, Hasan Doğan Tesisleri'ni bozup, yeniden yapacağız" diyerek sporun ve sporcunun öneminden bahsetti.

(İHA-MET-Y)



29.12.2016 16:24:22 TSI

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