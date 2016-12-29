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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Haliliye'de deneme sınavı projesi başladı

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:21
Haliliye'de deneme sınavı projesi başladı
Haliliye'de deneme sınavı projesi başladı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol tarafından 13 ilçede 77 bin öğrenciyi kapsayan deneme sınavı düzenleme projesinin ilk ayağı bugün başladı.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl genelinde eğitim seviyesini yükseltmek ve TEOG ile LYS'ye girecek öğrencilerin sınav becerisini yükseltmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Düzenlenen protokole göre İl genelinde, 7 ve 11. Sınıflardaki 77 bin öğrencinin katılacağı iki adet deneme sınavı basım işi Haliliye Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Projenin ilk ayağı bugün gerçekleştirilirken il genelinde 7. Sınıflarda 45 bin öğrenci TEOG deneme sınavına katıldı.
Başkan Fevzi Demirkol, proje kapsamında sınav kitapçığı dağıtılan Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Demirkol'un yanı sıra Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, belediye meclis üyeleri, Mehmet Keskin, Mehmet Aslan, Abdulkadir Altundağ, Emir Elden, Halil Yetkin, Feyyat Akbaş, Hande Çankaya'da programa eşlik etti.
Deneme sınavı öncesi öğrencilerle bir araya gelen Demirkol gençlere teknolojiye bağımlı kalmamaları ders çalışmaları konusunda uyardı. Yeni başlattıkları bir uygulama için geldiklerini ifade eden Başkan Demirkol, "Bugün biz buraya gelirken yeni başlattığımız bir uygulama için geldik. Devletimizin ve milli eğitim müdürlüğümüzün katkıları ile zaten sizlerin eğitimdeki her türlü ihtiyaçlarınız temin ediliyor. Bizim de sorumlu bir anlayış içerisinde insan odaklı çalışan bir belediye olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bu çabalarına gayretlerine yardımcı olmak bizimde vazifemiz. Hepinizin gireceği TEOG sınavları var. Aynı şekilde sizden büyük ağabeylerinizin ablalarınızın gireceği LYS var. Biz bulunduğumuz bölgede bulunduğumuz ilde gençlerimizin 1 yıl önceden 8. Sınıfta değil 7. Sınıftayken kendi durumunu anlamasını için. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir protokol imzaladık. Bugün 7. Sınıftaki arkadaşlarımızın gireceği deneme sınavı kitapçığını 45 bin civarında öğrencimiz girecek bugün 7. Sınıflarda. Ayrıca yarında 11. Sınıflarda LYS denemesine girecek öğrencilerimiz var. Sadece Haliliye'de değil Şanlıurfa il genelinde bütün öğrencilerimize bu hususta bu deneme sınavının basım işini ve masrafını karşılanmasını Haliliye Belediyesi olarak biz üstlendik" dedi.
Gençlere verdikleri önemi anlatan Demirkol, konuşmasının devamında ise, "Biz sizleri seviyoruz, sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim istikbalimizsiniz, devletimizin istikbalisiniz, ailenizin ve milletimizin umudusunuz. O bakımdan bizler sizlere ne kadar çaba sarf etsek ne kadar emek versek azdır" şeklinde konuştu.
(BB-BRN-Y)

29.12.2016 16:24:32 TSI
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