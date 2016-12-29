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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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ZİÇEV'de yılbaşı eğlencesi

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:22
ZİÇEV'de yılbaşı eğlencesi
ZİÇEV'de yılbaşı eğlencesi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Manisa Şubesi bünyesinde yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen zihinsel engelliler unutamayacakları bir gün yaşadı.
ZÜÇEV'de düzenlenen yılbaşı programına Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, ZİÇEV Manisa Şube Başkanı Hüseyin Okumuş, yatılı bölüm müdürü Dudu Dönmez ve zihinsel engelliler katıldı.
ZİÇEV Manisa Şube Başkanı Hüseyin Okumuş, acısıyla tatlısıyla 2016 yılını geride bıraktıklarını belirterek, "ZİÇEV olarak 2016 yılında gayet güzel işler yaptık. ZİÇEV'de durmak yok. 3 çocukla başladık. Bugün 28 çocuğumuz var. Kapasitemiz 38, en kısa zamanda bu sayıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Allah nasip ederse yeni yönetmelikle bu sayıyı 50'ye çıkarmayı planlıyoruz. Zihinsel engelli çocuklar bizim için çok önemli. Biz zihin engelli çocuklarımızın geleceğiyle ilgili ailelerin bizden sonra ne olacak kaygısını giderme noktasında güzel şeyler yapmaya başladık. Bundan sonra daha güzel şeyler yapacağız inşallah. 2017 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.
Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ise, engelliler için büyük çaba gösterdiklerini ifade etti.
Evde bakılamayan engellilere bu tür kurumlarda bakıldığını söyleyen Konan, ZİÇEV'in önemli çalışmalara imza attığını kaydetti. Konuşmaların ardından hep birlikte yeni yıl pastasını kesildi. Zihinsel engelliler çalınan müzik ve palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.
(SC-Y)

29.12.2016 16:25:57 TSI
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