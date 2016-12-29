YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kasım ayında Adıyaman Havalimanında 17 bin 706 yolcuya hizmet verildi

Kasım ayında Adıyaman Havalimanında 17 bin 706 yolcuya hizmet verildi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Kasım ayı havalimanı istatistiklerine göre Adıyaman Havalimanından 17. 706 yolcuya hizmet verildi.

Kasım ayında Adıyaman Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 17 bin 530, dış hat yolcu trafiği 176, toplamda ise yüzde 3 artışla 17 bin 706 oldu.

2016 yılı Kasım ayında Adıyaman Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 127, dış hatlar uçak trafiği 1 olmak üzere toplam uçak trafiği 128'e ulaştı.

Kasım ayında Adıyaman Havalimanı yük (Kargo+ Posta+ Bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 1 artışla 141 ton olarak gerçekleşti.

Adıyaman Havalimanından bir önceki yılın ilk 11 ayına göre yüzde 29 artışla 225 bin 511 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 8 artışla bin 688 oldu.

(CK-BRN-Y)



29.12.2016 16:27:51 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER