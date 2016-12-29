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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Genç çiftçilere hayvan dağıtımı

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:28
Genç çiftçilere hayvan dağıtımı
Genç çiftçilere hayvan dağıtımı

(Fotoğraflı)

Celal Dilsiz
ERZURUM (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının sağlanması ve kırsal da genç nüfusun istihdamın katkı sağlayacak Kırsal Kalkınma Desteklerinden Genç çiftçi projesi kapsamında Aşkale'de hak kazanan 6 genç çiftçiye hayvanları kura ile teslim edildi.
Aşkale hayvan pazarındaki kura çekimine İlçe Belediye Başkanı Şenol Polat, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mustafa Evran ve hak sahipleri katıldı.
Proje kapsamında 6 çiftçiye 7 şer büyükbaş ithal hayvan yapılan kura çekimi sonrası teslim edildi.
İlçe Tarım Müdür Vekili Evran hak sahiplerine hayvanların bakımı ile ilgili bilgiler verdi.
Genç Çiftçi projesi 2017 yılında da devam edeceği belirtildi.
(CD-AT-Y)

29.12.2016 16:31:51 TSI
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