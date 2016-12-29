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Bursa'da Genç Star Müzik Yarışması'na rekor başvuru



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Liseler Arası "Genç Star 2016" Müzik Yarışması'na ilgi her yıl artıyor. Geçtiğimiz yıl 38 okulun katıldığı elemelere bu yıl 59 okul başvuru yaparken, geleceğin yıldız adayları jüri önünde performansları ile profesyonelleri aratmadı.

Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk Pop Müziği kategorilerinde eserleri seslendiren liseli star adayları, En İyi Grup, En İyi Erkek Solist, En İyi Bayan Solist, En İyi Düzenleme, En İyi Orkestra ve En İyi Solo Çalgı kategorilerinde finale kalmak ter döktü. Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu Dede Efendi Salonundaki elemelere şehir merkezinin yanı sıra Yenişehir, İnegöl, Orhangazi, Gemlik ve Mustafakemalpaşa gibi pek çok ilçeden de okul katıldı. 3 gün süren elemelerde 110'dan fazla eserin seslendirildi. Jüri üyeleri finalistleri belirlemekte oldukça zorlandı.

Genç Star müzik yarışmasının finalleri 14 Ocak'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi salonunda yapılacak. Bu yılın 'Genç Star'ının belirleneceği finallerin jüri üyeleri arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solisti Dilek Türkan, pop müziğin sevilen sanatçılarından Ceylan Ertem ile Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. İsmail Göğüş, Yrd. Doç. Dr. Ersen Varlı, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçısı Mert Kocaili yer alıyor. Elemelerde jüriye başkanlık eden Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. İsmail Göğüş, sahne hakimiyeti, entonasyon, orkestra, enstrüman uyumu ve yorum gibi kriterler dikkate alındığı elemelerde 70 ve üzeri puan almayı başaranlar okulların finallerde yarışacağını söyledi.

(UGR)



29.12.2016 16:45:54 TSI

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