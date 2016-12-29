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Selendi'ye Kent Meydanı yapımına başlandı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Selendi ilçesine kazandırılacak olan Kent Meydanı Projesinin yapımına başlandı. 17 ilçeye değer katacak projeler ile Modern bir Manisa için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kent Meydanı projesi ile Selendi'nin yıldız gibi parlayacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Selendi ilçesine prestij sağlayacak olan Kent Meydanı projesinin yapımına başlandı. Selendi'yi adeta yıldız gibi parlatacak olan proje ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gençoğlu, "Selendi'ye prestij kazandıracak olan Kent Meydanı projesi yaklaşık olarak 10 bin metrekarede can bulacak. Selendi Kent Meydanı'nda, rekreasyon ve yaşam alanları, rekreasyon alanlarını bağlayan köprüler, istinat duvarları arasında yürüyüş yolları ve seyir terasları yer alacak. Proje kapsamında dekoratif oturma birimleri, tören alanı, sergi alanı, dinlenme alanı ve doğal taş kaplama yüzeyleri de bulunacak. Bunun yanı sıra yaklaşık 2 bin metrekarelik alana yayılan yapay şelalesiyle de, Selendi halkının hoşça vakit geçireceği muazzam bir sosyal alan ilçeye kazandırılmış olacak. Fore kazı ve perde imalatları tamamlandı. Şelale ve seyir teraslarının yapımı devam etmektedir. Meydan kısmında ise saha betonları tamamlanmış olup, döşeme işleri devam ediyor. Selendi çok güzel bir proje ile çehresini değiştirmiş olacak" diye konuştu.

Manisa'nın 17 ilçesine değer kazandıracak projeler hazırladıklarının altını çizen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Büyükşehir Belediyemizin Selendi'de önemli çalışmaları var. Selendi Kent Meydanı projemizde ilçemize gerçekten büyük değer katacak. Projenin içeriğinde her ayrıntı düşünüldü. İlçe halkımıza güzel bir meydan armağan edeceğiz. Selendi Kent Meydanı ilçemizi bir yıldız gibi parlatacak. Hizmetlerimiz Manisa'nın en doğusundan başlayacak demiştik. Hamdolsun bu sözümüzü tuttuk ve Selendi'miz hak ettiği hizmetlere kavuştu" diye konuştu.

(SC-Y)



29.12.2016 15:27:48 TSI

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