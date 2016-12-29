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Evcilerin su sorunu çözülüyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes'in Evciler Mahallesinde açtığı sondaj kuyusunu devreye alarak mahalleye yeterli içme suyunu temin etmek için çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların yaz aylarında yaşayabilecekleri su sıkıntılarına karşı önlem alıyor. MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesinde çalışma yaparak mahalleye yeterli içme suyunu temin ediyor. Evciler ve Güneşli mahallelerinin ortak kullandıkları içme suyunun özellikle yaz aylarında yetersiz gelmesi üzerine çalışma başlatan MASKİ, Evciler'de açılan yeni sondaj kuyusunu devreye alıyor. Sondaja enerji temin edecek olan bin metrelik enerji nakil hattı için İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan mühendisler tarafından arazi ölçümleri gerçekleştirildi. Elektrik projelendirmesinin ardından MASKİ, mahalleye 2 bin 517 metrelik terfi hattı döşeyerek, saniyede 7 litre su verimine sahip olan sondajı devreye alacak. İki mahallenin su kaynaklarını birbirinden ayrılmasıyla birlikte, vatandaşların yazın yaşadıkları yetersiz su sıkıntısı çözüme ulaştırılacak.

"Kaynaklar ayrılırsa su mahallemize yeter"

Evciler Mahalle Muhtarı Enver Akça, "Suyumuz Güneşli ile ortak olduğu için yazın su konusunda sıkıntı çekiyoruz. Bu yüzden de suyumuzun ayrılmasını istiyoruz. Ayrıca altyapımızın da yenilenme ihtiyacı var. Bunun içinde gerekli başvurumuzu yaptık. Suyumuzun ayrılması bizim için çok öncelikli. Ayrılırsa bu su mahallemize yeter" diye konuştu.

Evciler Mahalle sakinlerinden İsmail Aydemir, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Köyümüz çalışmalarından memnun. Kendisine teşekkür ediyoruz. Suyumuz da inşallah öteki köyden ayrılacak. Köyümüze bir de direği ile birlikte Türk bayrağı verilirse çok memnun oluruz." dedi.

(SC-Y)



29.12.2016 16:46:24 TSI

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