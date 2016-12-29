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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Siirt basın mensuplarına DİKA'dan eğitim desteği

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:45
Siirt basın mensuplarına DİKA'dan eğitim desteği
Siirt basın mensuplarına DİKA'dan eğitim desteği

(Fotoğraflı)

MARDİN (İHA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından 2016 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Siirt Gazeteciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin "Habercilik, Foto Muhabirliği ve Diksiyon Eğitimi" projesi ile Siirt'teki gazetecilere eğitim verildi.
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimler üç gün sürdü. Eğitimler alanlarında uzman Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Özgül Birsen ile Doç. Dr. Haluk Birsen tarafından verildi. Eğitimlerde haber yazma, haber fotoğrafçılığı ve diksiyon konularında basın mensuplarına eğitim verildi. Siirt Gazeteciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Atilla Durak yaptığı açıklamada DİKA ile işbirliği içerisinde aldıkları eğitimlerin kendileri için oldukça verimli geçtiğini belirterek amaçlarının kentte görev yapan gazetecilerin kendilerini mesleklerinde daha fazla geliştirmelerini sağlamaktır. Siirt'teki basın mensuplarının gazetecilik görevlerini yerine getirirken dikkat etmeleri gereken hususları bir daha gözden geçirmektir. Durak "Bizlere bu imkânı sağlayan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ'a ve değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
Yaklaşık 20 saat süren eğitimlerin ardından eğitime katılan basın mensuplarına sertifikaları takdim edildikten sonra eğitim sona erdi.
(MND-MP-Y)

29.12.2016 16:49:08 TSI
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