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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Prof. Dr. Yılmaz:

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:45
Prof. Dr. Yılmaz:
Prof. Dr. Yılmaz:
- ''Geleceğimiz için tarım arazilerine iyi bakmamız lazım''

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Yılmaz tarafından "Toprak ve Yaşam" konulu konferans verildi.
Dünyada karasal yaşamın toprakla başladığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, 1 gram toprağın oluşumu için bin yıl gerektiğini söyledi. Toprağın canlı ve bir yaşam kaynağı olduğunu, büyük bir canlılar alemini barındırdığını aktaran Prof. Dr. Yılmaz, 2 gram toprakta Türkiye nüfusu kadar canlının yaşadığını ifade etti.
Ülkede toprağın yanlış kullanıldığını, bunların başında da yanlış arazi kullanımının geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, ''Son kırk yılda 28 milyon hektar tarım arazisi 4 milyon hektar azalarak 24 milyon hektara geriledi. Geleceğimiz için tarım arazilerine iyi bakmamız lazım. Tarım arazisi kazanmak için çok meşakkatli bir süreç gereklidir. Geçmiş yıllarda insanlar taşlık bölgeleri taşlardan temizleyerek tarım arazileri açmışlardır. Çukurova'da tarım yapmak için büyük yatırımlarla Seyhan Barajı yapıldı. Ancak günümüzde yapılan bu yatırımlar çöpe giderek, yerine binalar inşa edildi" dedi.
Su erozyonuyla 6 milyon hektar, rüzgar erozyonuyla da 0,5 milyon hektar toprak kaybedildiğini hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz, ülkedeki barajların önemli bir kısmının erozyon nedeniyle dolduğunu söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, "Başka bir etken de anızların yakılmasıdır. Anızların yakılması da toprak içerisindeki canlılara büyük zarar vermektedir. Yasak olmasına rağmen topraklarımızı ve anızlarımızı yakıyoruz. Anızın yakılması ile toprağın üst katmanının ısısı bin dereceye kadar çıkmakta ve mikro organizmaların yüzde 70'i yanmaktadır. Toprakların kirlenmesi de biyolojik yaşama büyük zarar vermektedir" şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Yılmaz, dünyada kullanılan tarım ilacının 2,5 milyon ton civarında olduğunu, ülkemizde yılda 25 bin ton tarım ilacı kullanıldığını belirterek,"İnsan ve diğer canlılar üzerinde akut ve kronik birçok toksit etkileri vardır. Pestisit kullanılan alanlarda zararlının yanında yararlı da zamanla yok olduğundan ve zararlılar zamanla direnç kazandığından, pestisit kullanımının mutlaka azaltılarak organik ya da biyolojik mücadeleye geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.
Konferans sonunda, İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Deveci Prof. Dr. Kadir Yılmaz'a teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.
(KU-BRN-Y)

29.12.2016 16:49:23 TSI
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