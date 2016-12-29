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Alibeyoğlu'ndan esnaf ziyareti



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, esnafları ziyaret etti.

Alibeyoğlu, kurum amirleri ile birlikte ilçe esnaflarını ziyaret ederek, halkın sorun ve isteklerini yerinde dinledi. Esnafları ziyaret ederek, sıkıntılarını ve beklentilerini bizzat kendilerinden dinlediklerini belirten Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Esnaflarımızın dile getirdikleri sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hayli yararlı olan bu tür esnaf ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Belediye başkanlığı olarak en çok halkın içinde, halkla iç içe olmaya çalışıyoruz. Halkımıza hizmet için bu makama geldik. Durmadan, hız kesmeden çalışmaya ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu çalışmaları yaparken sizlerle beraber başaracağız. Bugün ilçemizde yapacağımız her türlü çalışmalardan sizler faydalanacaksınız. Faydalı ve olması gereken hangi tür çalışmaları hep beraber yapacağız. Bu tür güzel projelere imza atacağız. İlçemizde gelişi güzel bir şekilde araçların park edilmemesi, kahvelerde sigara içilmemesi gibi uygulamalara başladık. Halkımıza soruyorum, halkımız uygulamadan oldukça memnun. Şehirlerimize ve ilçemize yakışanda budur. Güvenlik önlemlerini almak zorundayız. Halkımızın ve güvenlik güçlerimizin güvenliği bizden sorulur. İlçemizden anayol güzergâhı geçmektedir. Bundan dolayı herkes istediği gibi aracını park etme hakkına sahip değildir. Karayolları kanununa göre zaten park etmek yasaktır. Yağan kardan dolayı ilçe merkezi, mahallelerimizin yollarını hemen açıyoruz. Okullarımızın bahçe alanlarını açıyoruz. Hangi zamanda ne tür hizmet ve çalışma gerekiyorsa hemen yapıyoruz. Halkımızın huzuru, mutluluğu, bizim huzur ve mutluluğumuzdur" dedi.

Güroymak halkı ise, Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun boş zamanlarında halkla buluşması, sorun ve isteklerimizi dinlemesinin kendilerini mutlu ettiğini söylediler.

(GO-MSA-Y)



29.12.2016 16:50:52 TSI

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