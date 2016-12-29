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Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları devam ediyor



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ARDAHAN (İHA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2015-2018 Türkiye Sanayi Strateji Belgesi kapsamında, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek, üretici kuruluşların kamu tarafından verilen destekleri hakkında bilgilendirmek ve üniversiteler tarafından üretilen bilgilerden daha fazla istifade etmesine katkıda bulunmak için üretici firmalar ile buluşmaya devam ediyor. Ardahan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kurulu, Göle ilçesinde faaliyet gösteren firmalara ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Türkiye KÜSİ Çalışma Grubu Üyesi Ardahan İl temsilcisi Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Kılıç ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı İl Müdürlüğü temsilcisi Erhan Kaya, KOSGEB İl müdürü Ramazan Sivri ve SERKA İl koordinatörü Nurullah Karaca yer aldı.

KÜSİ İl Temsilcisi Prof.Dr. Şeref Kılıç, KÜSİ'nin amacını açıklayarak firmaların daha ileri teknoloji kullanımı ile devlet destek ve teşviklerinden yararlanılması için gerekli bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, Ardahan Üniversitesinin bilimsel destek yanında, proje hazırlama konusunda da katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı. SERKA İl Koordinatörü Nurullah Karaca ise "Cazibe Merkezleri Programı" kapsamında gerçekleştirilen düzenlemeleri belirterek, verilecek destekleri anlattı. Karaca, " Firmalarımıza danışmanlık hizmetleri desteği, bedelsiz yatırım yeri tahsisi desteği, anahtar teslim fabrika binası yapım desteği, sıfır faizli yatırım kredisi desteği, faiz indirimli işletme kredisi desteği, üretim tesislerini taşıma desteği gibi birçok konuda oluşturulan kurul destek verecektir" dedi.

KOSGEB İl Müdürü Ramazan Sivri KOSGEB'in "İş Birliği-Güç Birliği Programı" sayesinde firmaların gelişmesi ve ekonomiye katkı sağlaması için her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi. Sivri ziyaretlerde firma yetkililerinin sorularını da cevaplandırdı. ATSO Başkanı Çetin Demirci ve Ardahan Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı İl Müdürlüğü temsilcisi Erhan Kaya ise diğer destek ve teşvikler ile firmaların karşılaştığı sorunlar ve çözümleri konularında görüşlerini ifade ettiler.

Firma yetkilileri bu tür ziyaretlerin faydalı olduğunu ve kendileri için önemli kazanımların elde ettiklerini belirtti.

(OY-AT-Y)



29.12.2016 16:51:59 TSI

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