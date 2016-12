YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Termalspor Erzurum'un ve Doğu'nun gururu oldu

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un ve Doğu'nun süper ligdeki tek temsilcisi olan Aziziye Belediyesi Termalspor, ligin ilk yarısında parkeleri salladı. Termalspor, aldığı başarılı sonuçlarla ligin ilk yarısını lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

Aziziye Belediyesi Termalspor, süper lige yükseldiği ilk sezonda başarısıyla Erzurum'un ve Doğu'nun gururu oldu. İlk yarısı tamamlanan Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 mağlubiyetle ligin ilk yarısını Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamladı. Ligin ilk yarısında evinde mağlubiyet yüzü görmeyen Termalspor, Beşiktaş, Merzifon Belediye ve Büyükşehir Belediye Ankaraspor'a deplasmanda mağlup oldu. Toplam 13 maç yapan Termalspor, bu maçlarda 400 gol atıp, kalesinde 355 gol görürken, artı 45 averaj ve 20 puanla zirveyi takibini sürdürüyor.

İKİNCİ YARI ZORLU MARATONLA BAŞLAYACAK

Ligin ikinci yarısına 22 Ocak'ta deplasmanda Nilüfer Belediyespor ile başlayacak olan Termalspor ardından Türkiye Kupası'nda zorlu sınavlar verecek. 7 günde 5 maç yapacak olan Termalspor, 24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde Türkiye Kupası ikinci tur maçlarını oynayacak. Ardından 29 Ocak'ta ligde Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Termalspor'u zorlu bir maraton bekliyor. Ligde ilk yarının tamamlanmasının ardından izne çıkan Termalspor oyuncuları yılbaşı tatilinin ardından toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

GÜLAKAR: HEDEFE KOŞUYORUZ

Aziziye Belediyesi Termalspor Kulübü Başkanı Abdullah Gülakar, ilk yarının değerlendirmesini yaptı ve ligde ilk yarıyı hedefledikleri yerde bitirdiklerini söyledi. İlk yarıda takımlarının ortaya koyduğu performanstan oldukça memnun olduğunu kaydeden Gülakar, "Süper ligdeki ilk sezonumuzda oyuncularımız müthiş bir performans ortaya koydu. İlk yarıyı oynadığımız oyunun karşılığı olarak aldığımız haklı galibiyetler sayesinde ikinci sırada tamamladık. Hedefimiz ikinci yarıda daha iyi bir performans ortaya koyarak, ligi hedeflediğimiz yerde bitirmek. Bu konuda oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz." dedi.

BİR MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Hedeflerinin Erzurum'u hentbolda da marka bir değer haline getirmek olduğunun altını çizen Başkan Gülakar, ilk yarıda sergiledikleri oyun ve aldıkları sonuçlarla hedefe emin adımlarla yürüdüklerini kaydetti. Süper Lig'e yükseldikleri bu ilk sezonda Avrupa hedefine koştuklarının altını çizen Gülakar, Türkiye'de hentbolun son sekiz yılına damga vurarak şampiyon olan Beşiktaş'ın lider olduğunu ve Termalspor'un da zirveyi takibini sürdürdüğünü ifade etti. Termalspor'un hedefinin ligin sonuna kadar zirveyi kovalamak olacağının altını çizen Abdullah Gülakar, "İki yıl önce kurulan ve ikinci ligden başladığı serüvenini süper ligde sürdüren kulübümüz, birçoklarının mucize gördüğü bir konuma geldi. Önce ikinci ligden namağlup birinci lige, oradan da süper lige yükseldi. Bu bizim için gurur vesilesidir." ifadelerini kullandı.

ERZURUM'UN VE DOĞU'NUN SÜPER LİGLERDEKİ TEK TAKIMI

Bu sezon yükseldikleri süper ligde Erzurum'u ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni en iyi şekilde temsil ettiklerine işaret eden Başkan Gülakar, şunları söyledi: "Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Erzurum'un ve Doğu'nun profesyonel olarak süper liglerde temsil eden tek takım Aziziye Belediyesi Termalspor'dur. Bu bizim için büyük gurur vesilesi. Şuan takım olarak ligde ve kupada yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz ligde ve kupada en iyisini yapmaktır."

GURURLUYUZ, MUTLUYUZ, MÜTEŞEKKİRİZ

"Bu şehre yeni bir heyecan kattığımız ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için gururluyuz, mutluyuz." diyen Başkan Gülakar, sözlerini şöyle tamamladı: "Şüphesiz bu başarıda en büyük pay sahibi maddi ve manevi destekleriyle her zaman yanımızda olan başta Onursal Başkanımız ve Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan'a aittir. Bunun yanında as başkanımız Halil Özcan'a, yönetimimize, teknik heyetimize, oyuncularımıza ve destekleriyle her zaman yanımızda yer alan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

29.12.2016 16:57:04 TSI

