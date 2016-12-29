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MHP'den şehitler için lokma hayrı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi Altıeylül ilçe teşkilatı tarafından şehitler için tarihi Alaca Mescit caminde lokma hayrı düzenledi.

MHP tarafından şehitler için lokma hayrı düzenlendi. MHP Altıeylül ilçe teşkilatı tarafından yapılan lokma hayrında bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Argun Atıcı, "Kuva-yi Milliye şehrinin kahraman insanları, Türkiye hassas bir dönemden geçiyor. Bu dönemde siyasetin ikinci plana itilmesi gerekiyor" dedi.

Başkan Atıcı açıklamalarının devamında; "Menfaatlerin ikinci planda olması gerekiyor. Türkiye'nin en zor döneminde, sınırlarının tartışıldığı bu dönemde üç bölgede, üç noktada yürekler yanarken siyasetin ikinci plana atılması gerekir. Bu dönemde herkesin birlik beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Çünkü bu dönemde Kuva-yi Milliye ruhu ile hareket edilmezse ülkenin durumunun çok iyi olmayacağını, hassasiyetlerin varlığını hepimiz hep beraber izleyip görmekteyiz. Türkiye vatandaşlarına buradan diyorum ki; 'Bu günlerde Türkiye Cumhuriyetinin varlığı için birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Dönem siyaset zamanı değil. Dönem birlik beraberlik zamanıdır" dedi.

Lokma hayrına, MHP Karesi İlçe Başkanı Mahir İnce, Altıeylül İlçe Başkanı Orhan Dereli, TÜRKAV Başkanı Adnan Tatoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(TS-



29.12.2016 17:00:49 TSI

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