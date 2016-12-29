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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Miniklerden Alaçam Kızılay'a giyecek yardımı

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:58
Miniklerden Alaçam Kızılay'a giyecek yardımı
Miniklerden Alaçam Kızılay'a giyecek yardımı

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun Alaçam Cumhuriyet İlkokulu 3/D Sınıfı öğrencileri kendi aralarında topladıkları çeşitli giyecek eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Kızılay'a teslim ettiler.
Kızılay Şubesi Başkanı İsa Şentürk miniklere Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İsa Şentürk, Alaçam Cumhuriyet İlkokulu 3/D Sınıfı öğrencilerine teşekkür ederek tüm vatandaşlara Kızılay'a çeşitli yollarla yardımda bulunulması için çağrıda bulundu.
(ŞU-SLH-Y)

29.12.2016 17:02:01 TSI
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