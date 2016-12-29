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Söke'nin sorunları AK Parti'li vekillerle birlikte masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Söke'de Milletvekilleri Mehmet Erdem ve Mustafa Savaş'ın katılımıyla "Söke'nin Sorunları" konulu toplantı düzenledi.



Geniş katılımlı düzenlenen toplantıda Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Ak Parti İl Başkanı Ömer Özmen, İlçe Başkanı Fatih Gürer, İl ve İlçe kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, mahalle muhtarları, oda başkanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri bulundu.

Katılımcıların talep ve sorunlarını dile getirdiği toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan Ak Parti Söke İlçe Başkanı Fatih Gürer; "Ak Parti olarak tüm ilçelerde düzenlenen toplantının Söke ayağını gerçekleştiriyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Başka bir programlarından dolayı toplantıdan erken ayrılmak zorunda kalan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, toplantı çıkışı değerlendirmelerde bulundu.



İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "İlçemizin sorunlarını Milletvekilleri, ilçenin seçilmişleri ve sivil toplum örgütleri ile değerlendirmek güzeldi. Bizim beklentimiz 2017 yılının geçtiğimiz yıldan çok daha iyi olması yönünde. Değişen ve gelişen bir Söke var. Bu değişim ve gelişimi biraz daha yukarı çıkarabilmek adına eğitimden, sağlığa, altyapıdan, imara kadar bütün alanlarda daha yaşanabilir bir Söke olması için gayret sarf ediyoruz. Herkes bu gayret içerisinde" dedi.



Sökemizin sorunlarını iktidar partisinin milletvekillerine iletme fırsatı bulduklarını belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Milletvekillerimizin kendilerini ilgilendiren konularda duyarsız kalmayacaklarını, ellerinden gelen gayreti göstereceklerini düşünüyorum. Amacına ulaşan bir toplantı olacağını düşünüyorum. Taleplerimizin de elbette takipçisi olacağız. Söke'deki okullaşma ile ilgili rektörümüzün Söke'ye karşı takındığı tavrı belirterek; Söke'ye karşı art niyetli değil ancak Söke'yi yeterince tanımadığını dile getirdim. İlk olarak aşçılık yüksekokulunun Söke'den alınması, yine sağlık yüksekokulunun bana göre altının dolu olmayan nedenlerle alınacak olmasını içimize sindiremediğimizi dile getirdim. Söke çayının ıslahı ve peyzaj çalışmaları ile ilgili taleplerimizi, büyükşehir yasası ile ilgili sıkıntıları söyledik. Eski çöplük altında bulunan ve gençlik spor bakanlığına tahsisi yapılan 90 dönümlük yerin alana inşası düşünülen spor kompleksinin takipçisi olmalarını istedik" dedi.

(LT-MB-Y)



29.12.2016 16:59:44 TSI

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