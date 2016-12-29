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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mezitli Belediyesi, selden etkilenen vatandaşların yardımına koşuyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:59
Mezitli Belediyesi, selden etkilenen vatandaşların yardımına koşuyor
Mezitli Belediyesi, selden etkilenen vatandaşların yardımına koşuyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mezitli Belediyesi ekipleri, akşam saatlerinde itibaren tüm Mersin'i etkisi altına sağanak yağışlardan etkilenen vatandaşlara acil yardımda bulundu. Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde özel afet birimi oluşturuldu.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan başkanlığında toplanan Afet Koordinasyon Merkezi vatandaşların yardım taleplerine adında yanıt verdi. Selde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarılırken, evlerine gidemeyen vatandaşlar da Mezitli Belediyesi Sanatevi'ne ve Davultepe Özgecan Spor Salonu'na yönlendirildi. Taşkın olan bölgelerde kaldırımlar kazılarak suyun tahliyesi sağlandı. Gün boyu belediyeye bağlı tüm kamyon, kepçe ve traktörler selde kalan araçları çekerken, Mezitli Belediyesi Aşevi ise mahsur kalan vatandaşlar için tam kapasite yemek üretti. Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde oluşturulan afet merkezinde gelişmeleri takip eden Başkan Tarhan, taşkın olan bölgeleri de gezerek ekiplerin çalışmalarını yerinde denetledi.
Gece saatlerinden itibaren tüm ekiplerin vatandaşın mağduriyetinin en aza indirilebilmesi için seferber olduklarını ifade eden Tarhan, "Maalesef yağan aşırı yağışlar tüm bölgede olduğu gibi Mezitli'de de sele ve taşkınlara neden olmuştur. Gelen taleplerin tamamına en kısa sürede ulaşmaya çalıştık. Bunun yanında Mezitli Belediyesi Sanatevi ve Özgecan Spor Salonu'nu evi zarar gören vatandaşlarımız için tahsis ettik. Aşevimizi de tam kapasite çalıştırarak olası taleplere anında yanıt verebilmek üzere yemek yapılmasını sağladık" dedi.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ışığında ekiplerin 24 saat nöbette olacağı bilgisini de veren Tarhan, "Vatandaşlarımızın zor durumda kalmaması ve ekiplerin sağlıklı biçimde çalışabilmesi açısında mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmaması gerekmektedir. Zorunlu hallerde gerek yiyecek gerekse barınma için gerekli tedbirler alınmıştır. Yine vatandaşlarımız olası mağduriyet halinde 0324 359 98 98 numaralı telefonu arayarak yardım talebinde bulunabilirler" diye konuştu.
(KRY-Y)

29.12.2016 17:02:50 TSI
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