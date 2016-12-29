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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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ETSO AB Bilgi Merkezi, 2016'nın son etkinliğini yaptı

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:00
ETSO AB Bilgi Merkezi, 2016'nın son etkinliğini yaptı
ETSO AB Bilgi Merkezi, 2016'nın son etkinliğini yaptı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi'nin, Erzurum Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ile ortaklaşa düzenlediği toplantıda, kaymakamlıklar ve il müdürlüklerinin proje ofislerinde çalışan personele, "AB Sürecinde Türkiye" konulu bir seminer verildi.
Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen seminerde, AB Takımı Üyesi Can Baydarol tarafından, "Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihi Süreci", "Müzakerelerin Dondurulmasının Gündeme Gelmesi", "İngiltere'nin AB'den Ayrılması" ve "Vize Muafiyeti" konularında bilgiler verdi. Katılımcıları dikkatle dinlediği Can Baydarol daha sonra kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.
ETSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü bu seminerle 2016 yılı etkinliklerini sonlandırdı.
(ERZ-AT-Y)

29.12.2016 17:02:18 TSI
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