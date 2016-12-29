YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Orman bakanlığından köylülere ekonomik destek

Orman bakanlığından köylülere ekonomik destek



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı orman köylerinde yaşayan vatandaşlara ekonomik desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda uygulamaya konulan sosyo-ekonomik kalkınmayı amaçlayan projeler ile köylülerin yüzü gülüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Çanakkale köylülerine verilen kredi desteği hakkında bilgi verdi. Turan, "2016 yılında Çanakkale'de toplam 154 aileye 2 milyon 367 bin TL'lik süt sığırcılığı kredisi verildi. Bu sayede yöre insanının süt sığırcılığı üretimine, istihdama ve milli gelire katılımı sağlandı. Orköy kapsamında verilen krediler kapsamında: Ayvacık'ta 14 aileye 245 bin TL, Bayramiç'te 19 aileye 285 bin TL, Biga'da 22 aileye 330 bin TL, Çan'da 15 aileye 247 bin TL, Lapseki'de 20 aileye 300 bin TL, Yenice'de 44 aileye 660 bin TL kredi ödemesi yapıldı" dedi. Turan ayrıca 5 aileye de yeni ahır inşaatı kredisi verilerek hayvancılığın daha teknik ve sağlıklı ortamlarda ve modern koşullarda yapılmasının sağlandığını belirtti. Turan Orman ve Su İşleri Bakanı'na köylülere sağlanan destekten dolayı teşekkür etti.

(GD)



29.12.2016 17:04:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER