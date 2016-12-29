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Geleneksel çocuk oyunları yarışması düzenlendi

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:02
Geleneksel çocuk oyunları yarışması düzenlendi
Geleneksel çocuk oyunları yarışması düzenlendi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kahta Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilkokul seviyesinde Türkiye'de ilk defa uygulanan Çalışan Öğretmen Üreten Nesil Projesi kapsamında 3. ve 4. Sınıflar arasında "Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması" düzenlendi.
Kahta Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile beraber hazırladıkları bu projenin çok yararlı olacağına inandıklarını ifade ederek yarışmaya katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Proje Sorumlusu Lutfi Başlı, İlkokul 3. sınıflar için üç taş, 4. sınıflar için dokuz taş oyuna ilçe merkez ve köy ilkokullarında toplam beş bin öğrenci bu yarışmaya katıldığını ifade etti.
Başlı, "Bu proje kapsamında öncelikle tüm öğrencilerin katılımıyla öğretmenler tarafından sınıf eğitimleri verildi. Sınıflarda yapılan eleme yarışmasıyla sınıf içerisinde ilk üçe giren öğrenci belirlendi. Okul, sınıflardan gelen öğrencileri elemeye tabi tutularak okul birincisini tespit etti ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüze bildirimisiyle bu yarışanın finalini gerçekleştirdik. Üçtaş ve dokuztaş oyunlarını seçmelerinin ana nedeninin bu bölgede çok uzun yıllarca oynanmaktadır. Öğrencilerin aileleri ile birlikte rahatlıkla oynayacağı bir oyundur.
Bu etkinlik bizim ilçemize has bir etkinliktir, bu oyunumuzun öğrencilere internet bağımlığından koparacağına inanıyoruz. Öğrenciler bilgisayar haricinde oyunların olduğuna inanacak ve sosyalleşme bakımından olumlu etkiler yapacaktır" dedi.
Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, oyunun finali için 107 okuldan 218 öğrenci ile yarışmanın finali için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bu projenin temel amacı öğrencinin geçmişiyle bağ kurarak sosyalleşmesini, paylaşım ruhunu kazanmalarını, kişisel olarak gelişmesine katkı sağlamaktır. Son yıllarda özellikle kitle iletişim araçlarının çocuklar üzerindeki tehlikenin farkına vardık ve bununla mücadele etmek için buna benzer birçok faaliyetlerde bulunduk. Bu ve buna benzer projeler ile yapmaya devam edeceğiz. Çünkü yeni nesille sahip çıkmak sadece eğitimle mümkün değildir. Öğrenciyi sürekli ders çalışmaya ve kitle iletişim araçlarında oynanan oyunlara bağımlı kılmak geleceğimiz olan bu öğrencilere zarar vermiş oluruz ve kendi geleceğimizi karartmış oluruz. Buradan tüm öğrenci velilerine sesleniyorum, çocuğunuzu sokaktan ayırmayınız, onları geçmişinden ve kültüründen uzaklaştırmayacak faaliyetler için ortam hazırlayınız" şeklinde konuştu.
Kahta Gençlik Müdürü Nebi Bulut, projenin bir ayağında yer almalarının ve ev sahipliği yapmanın kendilerini mutlu ettiğini, binlerce öğrencinin bir ata oyunları olan üç taş ve dokuz taş oyunlarını öğrenmeleri, yarışmaları ve bu sebeple geleceğe aktarılmasına vesile olmalarının gururunu yaşadıklarını, gençlik müdürlüğü olarak da bu gibi yarışmalar düzenlediklerini söyledi.
Yarışmayı kaybeden öğrenciler ağlayınca teselli etmek yine öğretmenlere kaldı. Yarışmada sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
(HT-BRN-Y)

29.12.2016 17:05:30 TSI
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