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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Bakan Elvan Türkiye'de yatırım birincisi olan Sekmen'i tebrik etti

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:05
Bakan Elvan Türkiye'de yatırım birincisi olan Sekmen'i tebrik etti
Bakan Elvan Türkiye'de yatırım birincisi olan Sekmen'i tebrik etti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yeni binasının açılışı ve bir dizi temasta bulunmak üzere kente gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Bakanlar Akdağ ve Elvan, Büyükşehir Belediyesi Protokol Defteri'ni imzaladıktan sonra Başkan Sekmen'in makamına geçti. Başkan Sekmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Büyükşehir'in yatırım ve projelerini anlattı. Sekmen, "Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi olarak başta altyapı olmak üzere büyük bir kalkınma hamlesini yürütüyoruz. Hem il merkezimizde hem de ilçelerimizdeki 500 noktada aynı anda yapılan bu çalışmalarla ilimizin problemlerini en asgari seviyeye çekerek rüya şehir Erzurum'u inşa ve ihya ediyoruz. Şehrimizde medeniyet tasavvuru ve tarihi dokuyu korumaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. İktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda yapılan değişim ve dönüşümü Erzurum bütün hücrelerinde hissediyor. Kalkınma Bakanlığımızın da desteklediği Kültür Yolu Projesi'nin ikinci etabı sürüyor. Erzurum, bölgesinde her alanda gelişmiş bir kent olma hüviyetine emin adımlarla ilerliyor" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin de, Kültür Yolu Projesi ile ilgili kentte yapılan çalışmaları anlattı. Keskin, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında çalışmaların gerçekleştiği alanın 6 bin yıldır şehrin merkezi olduğunu ifade etti. Kültür Yolu Projesi'nde ciddi adımların atıldığını kaydeden Keskin, projede şimdiye kadar hayata geçirilen yatırımlarla ilgili Bakanlara brifing verdi. Bu arada Kalkınma Bakanı Elvan, yatırım bütçesi kullanımında Türkiye birincisi olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
(ERZ-AT-Y)

29.12.2016 17:09:32 TSI
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