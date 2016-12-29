YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Maltepe Belediyesi yaşlıları unutmadı

Maltepe Belediyesi yaşlıları unutmadı



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, yılbaşı öncesinde Maltepe Huzurevi'nde yaşayan yaşlıları unutmayarak onların yeni yılını kutladı.

Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Canan Döner ve Fatma Gökkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Yaklaşan yılbaşı öncesi yaşlıların yeni yılı kutlayan ve onlara çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Yardımcısı Canan Döner, "Hepinize Başkanımız Ali Kılıç'ın selamını iletiyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Sizler her zaman baş tacımızsınız. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

(HB-BA-Y)



29.12.2016 17:13:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER