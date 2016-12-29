Maltepe Belediyesi yaşlıları unutmadı
(Fotoğraflı)
İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, yılbaşı öncesinde Maltepe Huzurevi'nde yaşayan yaşlıları unutmayarak onların yeni yılını kutladı.
Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Canan Döner ve Fatma Gökkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Yaklaşan yılbaşı öncesi yaşlıların yeni yılı kutlayan ve onlara çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Yardımcısı Canan Döner, "Hepinize Başkanımız Ali Kılıç'ın selamını iletiyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Sizler her zaman baş tacımızsınız. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.
(HB-BA-Y)
29.12.2016 17:13:23 TSI
NNNN