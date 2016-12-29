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Söke'nin çarşı esnaflarından Başkan Toyran'a teşekkür



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Belediyesi tarafından merkez çarşıda yapılan üst örtü projesi başta esnaflar olmak üzere vatandaşlardan tam not aldı.

Söke'nin merkez çarşısında bulunan Basmacılar, Hasırcılar, Demirciler Sokak Esnaflarını temsilen bir grup esnaf Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Esnaflar mekanlarının bulunduğu çarşıyı kapsayan sokakların hayallerinin çok ötesinde bir görünüme kavuştuğunu belirttiler. Müşterilerinden de aynı beğeni sözlerini duyduklarını belirten esnaflar yapılan düzenlemenin çarşıya bambaşka bir hava getirdiğini ifade ediyor.

Söke merkez çarşısının ilçeyi canlı tutacak bir hale gelmesini arzu ettiklerini belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "İnşallah mekanların kapanış saatlerinin de uzatılması hareket getirecektir. Biz Söke'de bazı alışkanlıkların kırılmasını istiyoruz. Bu çalışma bunu teşvik eden bir çalışma diye düşünüyorum. Bizim yaptığımız bu proje ile birlikte esnaflarımızın da fedakarlıklarıyla çarşı merkezinin dolayısıyla Sökemizin hareketleneceğini düşünüyorum" dedi.

Yapılan bir çalışmanın ardından memnuniyet sözlerini duymanın kendilerini memnun ettiğini beliren Başkan Toyran, esnaflara teşekkür etti.

(LT-MB-Y)



29.12.2016 17:15:13 TSI

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