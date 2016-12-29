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Şanlıurfa Gazeteciler Derneğinden Vali Tuna'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Vali Güngör Azim Tuna, olağan kongre sonucu yeni oluşan Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti.

Dernek Başkanı Mehmet Kamil Güler, Başkan Yardımcıları Faruk Bayuk, Kemal Süt, Kadir Çelikcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Atmaca, Ömer Şulul, Mehmet Yıldırım, Mehmet Bakay ve Yusuf Güler'in de katıldığı ziyarette, Şanlıurfa'nın sorunları ve çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Güler, genel kurul ardından yeni oluşan heyetin ilk ziyaretini Vali Tuna'ya yaptıklarını belirterek, kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Tuna da yeni yönetime çalışmalarında başarılar dileyerek, "2016 yılı sona eriyor. 2017 yılının, toplumun tüm kesimleri ve basınla güç birliği yapacağımız yeni bir dönem olmasını temenni ediyorum. Bu konuda basınımıza büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

(BB-BRN-Y)



29.12.2016 17:16:17 TSI

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