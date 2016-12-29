YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Liseler Arası Hentbolda dereceye giren okullara kupaları verildi

Liseler Arası Hentbolda dereceye giren okullara kupaları verildi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - 20-27 Aralık 2016 tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan Gençler Hentbol müsabakaları sona erdi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan, 20 - 27 Aralık tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan, Genç Kız - Genç Erkek Hentbol müsabakaları sona erdi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Okul Sporları Sportif Eğtim Uzmanı Yalçın Sincer ve Okul Müdürleri tarafından verildi.

Dereceye giren okullar ise şöyle:

Genç Kızlar

1- Malatya Spor Lisesi, 2- Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, 3- Yakınkent Sadiye Ünsalan Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Genç Erkekler

1- Hasan Akbudak İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 2- Malatya Spor Lisesi, 3- Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 4- Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

(MT-BRN-Y)



29.12.2016 17:16:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER