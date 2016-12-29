Liseler Arası Hentbolda dereceye giren okullara kupaları verildi
(Fotoğraflı)
MALATYA (İHA) - 20-27 Aralık 2016 tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan Gençler Hentbol müsabakaları sona erdi.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan, 20 - 27 Aralık tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan, Genç Kız - Genç Erkek Hentbol müsabakaları sona erdi.
Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Okul Sporları Sportif Eğtim Uzmanı Yalçın Sincer ve Okul Müdürleri tarafından verildi.
Dereceye giren okullar ise şöyle:
Genç Kızlar
1- Malatya Spor Lisesi, 2- Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, 3- Yakınkent Sadiye Ünsalan Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Genç Erkekler
1- Hasan Akbudak İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 2- Malatya Spor Lisesi, 3- Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 4- Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
(MT-BRN-Y)
29.12.2016 17:16:54 TSI
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