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Gümeli'de kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Dünyanın en yaşlı 4 bin 112 yaşındaki porsuk ağacı bulunduğu bölgede kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştığını belirtti.

Zonguldak Alaplı İlçesi Gümeli beldesinde yüksek kesimlerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Alaplı ilçesine bağlı Gümeli belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Dünyanın en yaşlı 4 bin 112 yaşındaki porsuk ağacı bulunduğu bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 70 santimetreye kadar ulaştığını söyledi. Kar yağışı nedeniyle kapalı yol bulunmadığını söyleyen Saydam, "Beldemizde bir kaç gündür kar etkisini gösteriyordu. Ancak dünden bugüne kadar yağan kar 70 santimetreye kadar ulaştı. Mahalle yollarımızı kardan temizlemek için iş makineleri ve ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Şu anda tüm mahalle yollarımız açık. Beldemizde kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yok" diye konuştu.

(EY-OA-Y)



29.12.2016 17:17:01 TSI

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