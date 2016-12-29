30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gümeli'de kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:14
Gümeli'de kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı
Gümeli'de kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Dünyanın en yaşlı 4 bin 112 yaşındaki porsuk ağacı bulunduğu bölgede kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştığını belirtti.
Zonguldak Alaplı İlçesi Gümeli beldesinde yüksek kesimlerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Alaplı ilçesine bağlı Gümeli belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Dünyanın en yaşlı 4 bin 112 yaşındaki porsuk ağacı bulunduğu bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 70 santimetreye kadar ulaştığını söyledi. Kar yağışı nedeniyle kapalı yol bulunmadığını söyleyen Saydam, "Beldemizde bir kaç gündür kar etkisini gösteriyordu. Ancak dünden bugüne kadar yağan kar 70 santimetreye kadar ulaştı. Mahalle yollarımızı kardan temizlemek için iş makineleri ve ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Şu anda tüm mahalle yollarımız açık. Beldemizde kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yok" diye konuştu.
(EY-OA-Y)

29.12.2016 17:17:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

BEÜ, Zonguldak PTT Şubesi ile kargo sözleşmesini yeniledi
YEREL

BEÜ, ZONGULDAK PTT ŞUBESİ İLE KARGO SÖZLEŞMESİNİ YENİLEDİ
Ufka Yolculuk Alaplı'da
YEREL

UFKA YOLCULUK ALAPLI'DA
BEÜ Kalite Komisyonu canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtladı
YEREL

BEÜ KALİTE KOMİSYONU CANLI YAYINDA ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI
Filyos Limanı 15 Temmuz 2019'da tamamlanacak
YEREL

FİLYOS LİMANI 15 TEMMUZ 2019'DA TAMAMLANACAK
GMİS; &quot;2017 yılının barış getirmesini diliyoruz&quot;
YEREL

GMİS; "2017 YILININ BARIŞ GETİRMESİNİ DİLİYORUZ"
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Devrek'te genç girişimci çiftçilere büyükbaş hayvan hibe edildi
YEREL

DEVREK'TE GENÇ GİRİŞİMCİ ÇİFTÇİLERE BÜYÜKBAŞ HAYVAN HİBE EDİLDİ
Kdz. Ereğli Belediyesi'nden Halep için büyük yardım kampanyası
YEREL

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ'NDEN HALEP İÇİN BÜYÜK YARDIM KAMPANYASI
Milletvekili Hüseyin Özbakır sanayi esnafı ile buluştu
YEREL

MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ÖZBAKIR SANAYİ ESNAFI İLE BULUŞTU
Çiloğlu'ndan Vali Kaban'a destek
YEREL

ÇİLOĞLU'NDAN VALİ KABAN'A DESTEK
Çaycuma'da ithal düve dağıtıldı
YEREL

ÇAYCUMA'DA İTHAL DÜVE DAĞITILDI
Başkan Güneş Almanya'da Zonguldak'lılar derneğini ziyarette bulundu
YEREL

BAŞKAN GÜNEŞ ALMANYA'DA ZONGULDAK'LILAR DERNEĞİNİ ZİYARETTE BULUNDU
Orman Bölge Müdürlüğü'nde, 2016 Yılı kadastro faaliyetleri değerlendirme toplantısı düzenlendi
YEREL

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDE, 2016 YILI KADASTRO FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Birlik Haber-Sen; PTT çalışanlarının sorunlarını dile getirdi
YEREL

BİRLİK HABER-SEN; PTT ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI DİLE GETİRDİ