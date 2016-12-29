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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Toroslar Belediyesi teyakkuza geçti

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:14
Toroslar Belediyesi teyakkuza geçti
Toroslar Belediyesi teyakkuza geçti

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'de dün akşamdan itibaren öğle saatlerine kadar etkili olan çok kuvvetli yağmur üzerine Toroslar Belediyesi, sel baskınlarına karşı teyakkuza geçti. Toroslar Belediye Başkanı Hamut Tuna, selden zarar gören mahalleleri gezerek, vatandaşların taleplerini dinledi.
Toroslar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin'de metrekareye yaklaşık 156 kilogram yağmurun düştüğü ve ulaşımın güçlükle sağlandığı sel felaketinde, belediye ekipleri sahada koordineli bir şekilde çalışarak, sele teslim olan araç ve vatandaşlara yardım ediyor. Ekipler, aynı zamanda su baskınına uğrayan ev ve işyerlerine de motopomplarla müdahale ediyor.
Selde zarar gören mahalleleri gezen Başkan Tuna, yaptığı açıklamada, sabahın ilk saatlerinden itibaren ekiplerle birlikte sel baskınlarından mağdur olan mahalleleri gezdiklerini ve kendilerine ulaşan vatandaşlarla irtibata geçerek müdahalede bulunduklarını söyledi. Başkan Tuna, "Aşırı yağış nedeniyle oluşan ve özellikle dere kenarlarında büyük sıkıntılara yol açan sel baskınlarında tüm belediye ekiplerimiz bugün sabahın beşinden itibaren teyakkuz halinde çalışıyor. Birçok ev ve işyerlerini suların bastığını öğreniyoruz. Belediyemize gelen su baskın ihbarlarını da değerlendiriyor ve ivedilikle ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Mağdur vatandaşlarımızın şikayetlerini elimizdeki imkanlar doğrultusunda değerlendiriyor ve gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Yaşanan yağışlardan dolayı cadde ve sokaklarda meydana gelen su birikintileri araç sürücülerine de zor anlar yaşatıyor. Yollarda mahsur kalan ya da sürüklenen birçok araca da belediye ekiplerimiz yardımcı oluyor. Allah daha büyük afetlerden korusun" dedi.
Bölgede elektrik, doğalgaz ve internet firmalarının yaptığı kazı çalışmalarının da yoğun yağış nedeniyle büyük sorunlara yol açtığını belirten Tuna, ayrıca sel felaketinde sele kapılarak kanala uçan iki aracı da kurtardıkları bilgisini verdi. Tuna, daha önce yaptıkları dere ıslah çalışmaları ile felaketin boyutlarını asgariye indirdiklerini de sözlerine ekledi.
(KYM-Y)

29.12.2016 17:18:28 TSI
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