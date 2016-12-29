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Başkanlar hizmet için buluştu



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı makamında konuk etti. Hizmet mesajları verilen ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde devam eden yatırımları ve çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamına konuk oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde devam eden projeleri ve yatırımlarının görüşüldüğü ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'mızın 17 ilçesinde en iyi hizmetleri kazandırmanın çabası içerisindeyiz. Bu anlamda Selendi, Salihli ve Kula ilçemize de değer katacak hizmetlerimiz ve yatırımlarımız hızla devam ediyor. Tek amacımız Manisalı vatandaşlarımızın mutluluğu" ifadelerinde bulundu.

(SC-Y)



29.12.2016 17:21:16 TSI

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