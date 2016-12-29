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Tepebaşı'nda karla mücadele sürüyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tepebaşı'nda kar yağışlarının ulaşıma olan olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için geniş kapsamlı çalışıyor.

Gerek şehir merkezinde gerekse kırsal bölgelerde eş zamanlı çalışan ekipler, kar yağışı nedeniyle kapanan ya da kullanımı zorlaşan yolları açarak ulaşımın aksamamasını sağlıyor. Şirintepe, Yeşiltepe, Sakintepe, Çamlıca, Ertuğrulgazi, Sütlüce, Keskin, Eğriöz mahalleleri başta olmak üzere tüm Tepebaşı'nda karla mücadele devam ediyor. Öncelikle dolmuş ve otobüs güzergahlarını kardan arındıran ekipler, daha sonra ara sokaklara girerek kar yağışının buralardaki olumsuz etkisini ortadan kaldırıyor.

Sakintepe Mahallesi'nde ise diyaliz hastası olan bir vatandaşın evinin çevresi ve yolları özellikle temizlendi. Belirli periyodlarda hastaneye gitmesi gereken vatandaşın ulaşımda zorluk yaşamaması için ekipler, bölgede kapsamlı temizlik yaptı.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri greyderler, kepçeler ve bobcat denilen küçük araçlarla kar temizleme çalışmalarına devam edecek.

(İHA-MET-Y)



29.12.2016 17:21:20 TSI

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