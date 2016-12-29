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Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Şehit Ailelerini ziyaret etmek üzere geldiği Edremit'te Kaymakam Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı tarafından karşılandı. Şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden Hanife Yazıcı; şehit yakınlarının, şehitlerimizin bizlere birer emaneti olduğunu ve her zaman onların yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Edremitli şehitler; İlyas Aslan, Gökhan Kıncak, Aycan Özdil ve Özcan Mutlu'nun ailelerini evlerinde ziyaret eden Hanife Yazıcı'ya İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı'nın eşi Nuray Sırmalı, Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Akbıyık'ın eşi Hatice Akbıyık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Elif Çakır eşlik etti. Şehit aileleri, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı ve İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı'nın Eşi Nuray Sırmalı'nın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

(EME)



29.12.2016 17:22:45 TSI

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