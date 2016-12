YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edirne, 2017'den umutlu

EDİRNE (İHA) - Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Kentin 2016 yılı turizm potansiyelini değerlendirerek, ülkede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, esnafımızın hiç moralini bozmayışı 2016 yılının güzel şekilde geçmesini sağladı" dedi.

Edirne'nin 2017 yılı için büyük umutları olduğunun altını çizen Dinar, Edirne içinde hedeflerimiz büyük. Edirne'nin turizmden aldığı payın artması için çalışmalarımızı olanca hızıyla sürdüreceğiz. Her ne kadar bu güzel ülkemizde olumsuzluklar olsa da halkımızın kararlı davranışı, esnafımızın hiç moralini bozmayışı 2016 yılının güzel şekilde geçmesini sağladı. Tabi yaşanan bu kötü olaylar bazı olumsuz sonuçlar doğurdu, ancak bizler Türk milleti olarak ayaktayız. Bu olaylar başka bir ülkenin başına gelse belki ayakta duramazlardı. Ama yaşanan bu olaylarda halkımız ve esnafımız çok güzel reaksiyon verdi. Hiç moraller bozulmadı ve 2016'yı bereketli bir şekilde geçirdik" şeklinde konuştu.

Edirne esnafı, dönem dönem ülke genelinde olduğu gibi sıkıntılar yaşadığını kaydeden Dinar, "Ben yeni yıldan çok ümitliyim. 2017'den esnaflar olarak ümitliyiz. Edirne içinde hedeflerimiz büyük. Turist sayımız her geçen gün artıyor. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisinin UNESCO listesinde olması, Sağlık Müzesi'nin UNESCO geçici listeye dahil edilmesi, Sarayiçi Er Meydanı'na yapılacak önemli bir proje kentin turizm potansiyelini her geçen gün arttırıyor. Edirne'nin turizm açısından daha iyi yerlere gelmesi için tüm çalışmalarımız devam edecek. Biz tüm kötü şeylere rağmen dik duracağız. Biliyoruz ki kötü günler birlik ve beraberlik duygularıyla yenilecek" ifadelerine yer verdi.

