Gençlerden vefa dolu yeni yıl kutlaması
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü ve Alzheimer Merkezi sakinlerini gençler unutmayarak bir vefa örneği gösterdi.
Tepebaşı Belediyesi'nin Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Yaşam Köyü ve Alzheimer Merkezi'ndeki bakımları süren büyüklerini unutmayan Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi'nin gençleri hazırladıkları yeni yıl kutlaması ile örnek oldu. Gençler tarafından düzenlenen ve merkez personelinin de katıldığı yılbaşı eğlencesi programında renkli görüntüler yaşandı. Gençlerle birlikte şarkılar söyleyerek oynayan merkez sakinlerinin mutluluğu gözlerinden okunurken yeni yıl pastası kesilerek yeni bir yıla yeni dilekler gönderildi.
(İHA-MET-Y)
29.12.2016 17:23:23 TSI
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