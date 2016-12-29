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Vali Çelik: Kardeşçe yaşamamıza kimse mani olamaz



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ESKİŞEHİR (İHA) - Vali Azmi Çelik, Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Başkan Kamer Ali Durur'dan bilgi aldı.

Ülkemizdeki milli birlik ve beraberliği bozmaya çalışanların bu amaçlarına ulaşamayacağını belirten Vali Çelik, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, adil bir düzen üzerine kurulu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin din, dil, ırk ve mezhep ayrılığı gözetmeden herkese eşit mesafede davrandığını söyledi. Herkesin birbirine saygılı olmasını, Hacı Bektaş Velî'nin insan sevgisinin örnek alınmasını isteyen Vali Çelik, "Bizim, kardeşçe, barış ve huzur içerisinde yaşamamıza kimse mani olamayacaktır" diyerek barışın, huzurun, dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin önemine değindi.

Verdiği bilgiler için Başkan Durur'a teşekkür eden Vali Çelik, sevgi, barış, hoşgörü ve dostluk ortamının daha çok gelişmesini sağlamak adına herkesin üzerine belirli görevler düştüğünü kaydetti.

Vali Çelik'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Durur ise, insanlar arasında ayrım yapmadan herkese eşit mesafede olduklarını söyledi. Toplumsal huzurun önemine dikkat çeken Başkan Durur, ülkemizde yaşanan milli birliğin bozulmamasını istedi. Başkan Durur, kardeşlik duygularının en üst düzeyde yaşandığı Alevi toplumunda, kine ve nefrete yer olmadığını sözlerinin sonuna ekledi.

Ziyarete; İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı İsmail Kılıç ve Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği üyeleri katıldı.

(İHA-MET-Y)



29.12.2016 17:24:22 TSI

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