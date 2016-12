YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akif'i anlamak konulu panel

ÇANAKKALE (İHA) - İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 80.yıldönümü anısına 'ölümünün 80.yılında Akif'i anlamak' konulu panel düzenlendi.

Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panelin yöneticiliğini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç.Dr.Muhammet Erat yaptı. Panelde ÇOMÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr.Hulusi Geçgel, Şair ve Yazar Dr.Lütfi Şehsuvaroğlu ve Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkesinde bulunursanız bulunun her toplum her ülke kendi mazisi ile gününü gününün insanı ile buluşturmak ister. Bizim üzerinde yaşadığımız coğrafyada Çanakkale ilçesinde her yıl çok büyük bir takım programlar gerçekleştirilir. Bu bizim ecdadımızın yarattığı dünya sahnesinin üstüne koyduğu en önemli dönemeçlerden biridir bu coğrafyada gerçekleşen olay. Ama Avustralya hükümeti kendi tarihini bizim tarihimizin içerisindeki olayla beraber geliştirmeye çalışır. Bizim tarihimizi bir kenara koyduğunuzda inanın dünya tarihini eksik yazarsınız. Biz maalesef ecdadımızı çok iyi anlamıyoruz, tanımıyoruz. Onların kahramanlığı üzerinden geleceğimize yön veremiyoruz. Bu bizim çok büyük eksikliğimiz" ifadelerini kullandı. Panelde, ÇOMÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğr.Gör.Yrd.Doç.Dr.Hulusi Geçgel, Akif'in edebi yönünü anlattı. Doğumundan ölümüne kadar bir vatan sevdalısı bayrağına, vatanına, milletine, toprağına aşık olan Akif'in bir fazilet insan olduğunu vurgulayan Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon'da şunları kaydetti, "Dedem tutmayacağı sözü vermeyen verdiği sözü tutmayan arkadaşına ise günlerce küsen bir insandı. Daima ve daima 'ölürsem sözümü tutamam' diyordu arkadaşlarına. Dürüst, temiz, inanmış, sporcu bir insan. Yalnız şair değil, o bir fikir adamı, o bir hocadır. Milli mücadelede bir aksiyon adamı olmuştur. Manevi bir kahramandır". Argon'un konuşmaları sırasında Şair ve Yazar Dr.Lütfi Şehsuvaroğlu'da Akif'in şiirlerinden kesitler sunarak, Çanakkale Şehitlerine şiirinin bir opera bir tiyatro bile yapılamadığını vurguladı. Panel sonunda panelistlere Kaymakam Gökhan Görgülüarslan ,Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan tarafından plaket takdim edildi.

