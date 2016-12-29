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Başkan Kamil Saraçoğlu: Esnafın yüzü gülerse, vatandaşın da yüzü güler



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı İbrahim Yiğit ve pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin Metem Tesisleri'nde gerçekleştirilen programında, esnaf odalarının sorunları görüşülerek, bilgi alışverişinde bulunuldu.

Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, "Esnaf kardeşlerimiz ekonominin can damarlarından birisiniz. Sizler vatandaşımızla birebir sıcak satış yapan esnaf kardeşlerimizsiniz. Bu yüzden sizlerin yüzü gülmeli ki vatandaşın da yüzü gülsün. Yağmur çamur demeden, sıcak soğuk demeden çalışan siz kardeşlerimizin emeği bizim için asla yadsınamaz. Bizler her zaman sizlerin yanında olmaya, elimizden geldiği kadar sizlerin dertlerini sıkıntılarını gidermeye çalışacağız. İşlerinizde başarılar ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

Programa Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Kölgeli, Ali İhsan Ertaş, Galip Gültekin ve Murat Arık ile Esnaf Odası Birliği Başkanı İbrahim Yİğit ve pazarcı esnafı katıldı.(EFE)



29.12.2016 17:27:59 TSI

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