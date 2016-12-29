Akhisar projelerinde mutabakat sağlandı
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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve Akhisar Belediye Meclisi Grup Başkanlarını makamında ağırladı. Akhisar'a Akhisar Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesinin ortak yapacağı projelerin görüşüldüğü ziyarette mutabakata varıldı ve yeni yılda çalışmaların başlayacağı belirtildi.
Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Akhisar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Zafer Aşkın, MHP Grup Başkan Vekili Halil Aktaş, CHP Grup Başkan Vekili Aydın Coşkun ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Aytaç Yalçınkaya ve Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı. Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Cengiz Ergün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.
Akhisar'a Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Akhisar Belediyesi'nin yapacağı ortak projelerin gündeme geldiği ziyarette ilçe halkını sevindirecek konularda mutabakata varıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, ortak projeler için mutabakat sağlandığını ve yeni yılda hızla çalışmaların başlayacağını ifade etti.
(SC-Y)
29.12.2016 17:26:27 TSI
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