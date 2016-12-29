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BEÜ Kalite Komisyonu canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtladı



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Komisyonu sosyal medya üzerinden açılan başlıklarla öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

16 Aralık 2016 Kalite Komisyonu tarafından alınan karara göre; 22 Aralık 2016 tarihindeki Kalite Komisyonu Olağan Toplantısında başlamak üzere, tüm olağan toplantıların Sosyal Medya aracılığı ile Bülent Ecevit Üniversitesi iç paydaşlarından olan öğrencilere açılmasına karar verildi.

Öğrenciler, görüş ve önerilerini #BeunKalite yazarak paylaştı. Bu görüş ve önerileri, Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi komisyona bildirerek öğrencilerin sorularına anlık yanıt almaları sağlandı. İlginin yoğun olduğu uygulamaya öğrenci temsilcisi veya komisyondan bir üye aracılığıyla interaktif bir şekilde devam edilmesi planlanıyor.

(OA-OA-Y)



29.12.2016 17:29:10 TSI

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