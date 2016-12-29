Eskişehir'de bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekipleri, denetim yaptıkları eğlence mekanında bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Hoşnudiye mahallesindeki bir eğlence mekanında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, arama esnasında 28 yaşındaki N.Ç.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca buldu. Tabancaya el konulurken, şüpheli, polis ekipleri tarafından tahkikatı yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
(İHA-MET-Y)
29.12.2016 17:29:19 TSI
NNNN