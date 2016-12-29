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AK Parti Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı'nın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği "Danışma Meclisi Toplantısı" parti binasında teşkilat mensuplarının katılımıyla yapıldı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal ve İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven'in katıldığı toplantının divan başkanlığını Mustafa Albay yaptı. Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser'in açılış konuşmasıyla başlayan Danışma Meclis toplantısında teşkilat çalışmaları ele alındı. Konuşmasında 15 Temmuz vurgusu yapan Başkan Eser, "Bildiğiniz gibi ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz da bir darbe girişimi gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet'i kuruldu kurulalı böyle darbeler olmuştur. Bundan sonrada ülkemizin konumu gereği bu tür girişimler her zaman olacaktır. 15 Temmuz'da da en sonuncusunu birlikte yaşadık. Partimiz kuruldu kurulalı da 2002 yılından beri çeşitli darbe girişimleri, kapatma davaları, e-muhtıra ve çeşitli şekillerde darbe girişimleri oldu. 17-25 Aralık darbe girişimi oldu. Ama bunların darbe girişimi olduğunu AK Parti'den başka hiçbir siyasi parti söyleyemedi. Yapılanları göz ardı etmeye çalıştılar. Bunların darbe olmadığını anlatmaya çalıştılar. 15 Temmuz'da gördük ki tankla tüfekle darbe olmuyor. Ama tankla ve tüfekle de darbe girişiminde bulunuldu. 15 Temmuz'dan sonrada hükümetimiz ve milletimiz gerekli tepkiyi gösterdi. Hükümetimiz de gerekli tedbirleri aldı" diye konuştu.

Toplantıda konuşan Başkan Yurdunuseven ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hizmet ve yatırımların artarak devam ettiğini söyleyerek, bu da milletin hükümete olan güveninin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

(HK-GC-



29.12.2016 17:25:03 TSI

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