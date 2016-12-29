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Aksaray'da ÇKS müracaatları iki kurumda devam edecek



(Fotoğraflı)



Fadime Vurgun

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da 1 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için sadece ziraat odasına giderek tek yerde başvuruda bulunan üreticiler, şimdi her iki kurumdan da müracaatta bulunabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürü Bestami Zabun, "Bu sene üçüncü olan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) müracaatlarının alınmasında birlik ve beraberlik yaptık. Buradaki amacımız çiftçilerimizin iki kurum arasındaki mesafeden yaklaşık 3 kilometre yolu gidip gelmelerini önlemek için yerinde hizmet verdik. Çiftçiler ziraat odasına gelerek çiftçilik belgesi almaktalar ve daha sonrada il müdürlüğümüze gelip çiftçi kayıtlarını yapmaktaydılar. Bu gidiş ve gelişlerde zaman kaybediyorlardı. Bu nedenle il müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizi ziraat odasına getirerek yerinde hizmet etmek istedik ve şuanda da yoğunluk azaldı. Yılsonu itibariyle ziraat odasında çalışmamızı sonlandırıyoruz. Bundan sonraki ÇKS müracaatları il müdürlüğümüzden devam edecek" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, "Yaklaşık üç yıldır birlik ve beraberlik içerisinde ÇKS müracaatlarında çiftçilerimize hizmet ediyoruz. İl tarım müdürlüğü ile ziraat odasının arasında mesafe nedeniyle çiftçilerimize böyle bir kolaylık sağlamak istemiştik. Çiftçimiz sıkıntı çekmesin diye fikir birliği sağlayarak hizmeti kolaylaştırdık. 8 bine yakın müracaat aldık. Tabi bu süre bitmedi. İl tarım müdürlüğünde görevliler kurumuna dönecek. ÇKS kayıtları Haziran 2017 tarihine kadar devam edecek. Çiftçimize yardımcı olan tarım il müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(YC-AH-Y)



29.12.2016 17:31:14 TSI

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