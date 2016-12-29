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Toroslar EDAŞ Adana'da kış şartlarında mücadeleye devam ediyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, (Toroslar EDAŞ) Adana'da kesintisiz enerji için mücadeleyi sürdürüyor. Aralıksız çalışan Toroslar EDAŞ ekipleri, kapanan yollara rağmen hasar gören hatlara ulaşıp onarımları gerçekleştiriyor.

Adana'da yaşanan olumsuz hava koşulları ve afet durumunun ardından enerji hatlarında meydana gelen arızalar, bölgede elektrik kesintileri yaşanmasına neden oluyor. Zorlu kış şartlarında çalışma yürüten Toroslar EDAŞ, bölgede kesintisiz enerjiyi sağlayabilmek için ekip sayılarını artırırken vardiya sistemi olmaksızın 24 saat arızalara müdahale etmeye devam ediyor.

Adana'nın hava muhalefetinden en çok etkilenen ilçelerinden olan Aladağ, Feke, Kozan ve Pozantı'da Toroslar EDAŞ ekipleri aralıksız çalışıyor. Toroslar EDAŞ ekipleri, 4 ilçede 650 iletken kopuğu ve 177 direğin yıkılmasına neden olan yoğun kar yağışı, 66 köy ve mahalleyi elektriksiz bırakırken hasarlı direk ve şebekeye müdahale etti.

(ELF-Y)



29.12.2016 17:34:22 TSI

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