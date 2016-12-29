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Ufka Yolculuk Alaplı'da



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Ufka Yolculuk 5. Kur-an'ı Kerim Meali Bilgi ve Kültür Yarışmasının tanıtım etkinliklerine Alaplı ilçesinde devam edildi.

Türkiye ve dünya genelinde düzenlenen Ufka Yolculuk Kültür Yarışmalarını Alaplı'da düzenleyecek olan Agsider (Alaplı Gençlik Spor ve İzclik Derneği ) proje paydaşları olan Alaplı İlçe Milli Eğitime bağlı ilk, orta ve liselerde görev yapan okul müdürleri ile yarışma tanıtımında bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte yarışma için belirlenen 1 milyon katılım hedefinin olduğu bilgisi verildikten sonra Alaplı için ön görülen 1500 kişilik katılım beklendiği belirtildi.

Düzenlenen kahvaltı sonrasında konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, düzenlenen programı taçlandırmış olmalarından ötürü katılımcılara teşekkür ederken " Böylesi bir organizasyonun tertiplenmesinde emeği geçen tüm dostlara çok teşekkür ederim. Allah cc niyetlerinizi kabul etsin inşallah. Tüm meslektaşlarımızın ilgili yarışmaya katılım konusunda gerekli desteği vereceğine inanıyorum" dedi. Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak konuşan Agsider (Alaplı Gençlik Spor ve İzclik Derneği )Yönetim Kurulu Başkanı Rahim Kara , "Tanıtım kahvaltısına katılarak bizleri onurlandıran tüm dostlara; başta ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Cevat Çevik'e, Alaplı KYK Müdürü Sn. Erhan Yavaş'a, SEÇDER'in yönetim Kurulu üyelerine, İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu üyelerine ve özellikle yarışma tanıtımında derneğimizle omuz omuza mücadele veren vefakar okul müdürleri ve diğer öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Katılımlarınız ile bizi mutlu ettiniz. Allah'da sizleri mutlu etsin. Tanıtımın Alaplı'ya hayırlı olmasını dilerim" dedi.

(EY-OA-Y)



29.12.2016 17:32:34 TSI

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